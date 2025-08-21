Τα τελευταία κομμάτια μπήκαν στη θέση του και πλέον, έχει σχηματιστεί πλήρως η νέα League Phase για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson. Ποια είναι τα γκρουπ δυναμικότητας;

Μετά την ολοκλήρωση του προκριματικού γύρου, το Κύπελλο Ελλάδας Betsson ετοιμάζεται για την ολοκαίνουργια μορφή του, με την είσοδο στη League Phase.

Οι 20 ομάδες βρέθηκαν και έτσι, είναι έτοιμες να «παλέψουν» στον ενιαίο όμιλο που έχει σχηματιστεί.

Όλοι οι σύλλογοι έχουν χωριστοί σε πέντε γκρουπ των τεσσάρων, βάσει των οποίων θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση στις 3/9.

Αναλυτικά, όσα αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

«Με την ολοκλήρωση των αγώνων του προκριματικού γύρου του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson καθορίστηκαν τα γκρουπ δυναμικότητας για τις 20 ομάδες που θα συμμετάσχουν στη league phase, βάσει των οποίων θα πραγματοποιηθεί στις 3 Σεπτεμβρίου η κλήρωση για τον καταρτισμό του αγωνιστικού προγράμματος.

Ακολουθούν τα γκρουπ δυναμικότητας:

1ο γκρουπ: Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ.

2ο γκρουπ: Άρης, Αστέρας AKTOR, Ατρόμητος Αθηνών, ΟΦΗ.

3ο γκρουπ: Λεβαδειακός, Παναιτωλικός, Βόλος, Athens Kallithea.

4ο γκρουπ: Κηφισιά, ΑΕΛ, Ηρακλής, Αιγάλεω.

5ο γκρουπ: Ηλιούπολη, Καβάλα, Ελλάς Σύρου, Μαρκό.

Στη league phase κάθε ομάδα θα δώσει 4 αγώνες, δύο εντός και δύο εκτός έδρας. Το σύνολο των αγώνων θα είναι 40. Τα αποτελέσματα των αγώνων της League Phase θα υπολογίζονται σε ενιαίο βαθμολογικό πίνακα και ο συνολικός πίνακας με τη βαθμολογία θα προσδιορίσει ποιες ομάδες θα προκριθούν απευθείας στην προημιτελική φάση (θέσεις 1-4) και ποιες θα συμμετάσχουν στα playoffs (θέσεις 5-12)».