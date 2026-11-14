Το Part 3 της μεγάλης συνέντευξης του Κώστα Μανωλά είναι στον «αέρα», με λόγια και ιστορίες που έχουν πολύ ενδιαφέρον!

Το Part 3 της μεγάλης συνέντευξης του Κώστα Μανωλά είναι στον «αέρα»!

Οι Θοδωρής Ρίγανης και Αριστοτέλης ταξίδεψαν στη Νάξο, για να συναντήσουν τον πρώην παίκτη της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού, για μία απολαυστική συζήτηση.

Στο τρίτο μέρος «άνοιξε» τα χαρτιά του αναφορικά με τα όσα βίωσε στην Εθνική. Από την φυγή του Φερνάντο Σάντος, μέχρι και το δικό του «τέλος» που ήρθε με άδοξο τρόπο.

Μερικά αποσπάσματα από το Part 3 της συνέντευξης του Κώστα Μανωλά:

Για την αξιοκρατία επί Φερνάντο Σάντος πριν το Μουντιάλ του 2014:

«Στα προκριματικά έπαιζε ο Σιόβας με τον Σωκράτη και πήγαιναν πάρα πολύ καλά. Το δίκαιο ήταν να παίζουν αυτοί. Η Εθνική πήγαινε πάρα πολύ καλά. Δεν μπορούσες να πεις “ρε φίλε, ο Μανωλάς είναι καλύτερος”, δεν το έλεγα. Υπήρχε αξιοκρατία.»

Για το τεράστιο κενό που άφησαν Καραγκούνης και Κατσουράνης:

«Η προσωπικότητα που έβγαζαν αυτοί οι άνθρωποι βοηθούσε την Εθνική ομάδα. Δεν ήταν εύκολο να μπει κάποιος και να πάρει τη θέση του Καραγκούνη ή του Κατσουράνη. Πρέπει να έχεις γερές πλάτες για να το αντέξεις αυτό σε μια τόσο επιτυχημένη ομάδα που από το 2004 μέχρι το 2014 πήγαινε “τρένο”.»

Για τη χαμένη ευκαιρία στο Μουντιάλ του 2014 κόντρα στην Κόστα Ρίκα:

«Αν περνούσαμε από την Κόστα Ρίκα, θα φτάναμε στον ημιτελικό. Είχαμε ομαδάρα. Και αν ο Κώστας ο Μήτρογλου ήταν στα καλά του, γιατί είχε τραυματιστεί το παιδί, είμαι σίγουρος ότι θα περνούσαμε την Ολλανδία 100%. Είναι ένα από τα παιχνίδια που θα ήθελα να ξαναπαίξω στη ζωή μου, το βλέπω ακόμα στον ύπνο μου.»

Για την πτώση της Εθνικής μετά το 2014 και τις ευθύνες των παικτών:

«Δυστυχώς, η Εθνική είχε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια να μπαίνει μέσα και να χάνει πολύ δύσκολα. Μετά αρχίσαμε να χάνουμε, χάσαμε την αυτοπεποίθησή μας. Χάσαμε την αίγλη μας και χάναμε από τον καθένα… Και ήταν πιο πολύ ξεφτίλα δική μας, των ποδοσφαιριστών. Δεν φταίει ο προπονητής.»

Για τον πραγματικό λόγο που δεν επέστρεψε, και την «υποτιμητική» ατάκα προπονητή:

«Όταν με πήρε προπονητής για να γυρίσω, ήμουν θετικός. Μου πέταξε όμως μια κουβέντα που για μένα ήταν πολύ υποτιμητική: “Θα ενημερώσω τους αρχηγούς ότι θα γυρίσεις”. Τι εννοείς; Ότι θα πάρουμε το “ΟΚ” από αυτούς; Σαν να ήμουν το μαύρο πρόβατο. Σαν να μη με ήθελε το γκρουπ… Εγώ το πήρα πολύ υποτιμητικά και εγωιστικά.»

Για το ότι ο ίδιος και ο Παπασταθόπουλος έγιναν τα “μαύρα πρόβατα”:

«Είχε βγει προς τα έξω στην Ελλάδα ότι εγώ και ο Σωκράτης ήμασταν το πρόβλημα των αποδυτηρίων. Τρώγαμε όλα τα… σκατά εμείς. Ποτέ δεν έβαλα τον εαυτό μου πάνω από την ομάδα. Αν ο κόσμος κρίνει ότι έκανα κάπου λάθος, μπορώ να ζητήσω συγγνώμη, αλλά με όλα αυτά που είχα περάσει εκείνη τη στιγμή, το έκρινα έτσι.»

Δείτε στο παρακάτω βίντεο το Part 3 της συνέντευξης του Κώστα Μανωλά: