Το μήνυμα της ΕΠΟ, στο επίσημο σάιτ της:

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία παρουσίασε το πρόγραμμα «Αναγέννηση», το οποίο έχει ως στόχο την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου από τις μικρές ηλικίες και δίνει έμφαση στην οργάνωση των ακαδημιών. Παρόντες στην επίσημη παρουσίαση, μεταξύ άλλων οι εν ενεργεία διεθνείς Κωνσταντίνος Καρέτσας, Χρήστος Μουζακίτης και οι legends Κώστας Κατσουράνης, Άγγελος Μπασινάς, Τάκης Φύσσας, Νίκος Νταμπίζας.

Παράλληλα με την εξασφάλιση ενός σύγχρονου προπονητικού κέντρου που θα αποτελέσει «το σπίτι των Εθνικών Ομάδων», η Ομοσπονδία αναζήτησε ένα σύγχρονο πρόγραμμα ανάπτυξης και οργάνωσης από τη βάση, τις ακαδημίες των σωματείων και τα κλιμάκια των ΕΠΣ. Για τον λόγο αυτό συνεργάστηκε με τη διεθνούς κύρους εταιρεία One For The Game, η οποία διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε ζητήματα οργάνωσης του ποδοσφαίρου στις μικρές ηλικίες.



Η “Αναγέννηση”, που προσαρμόστηκε στην ελληνική πραγματικότητα, είναι ιδιαίτερα φιλόδοξο πρόγραμμα. Βασίζεται στη σωστή εκπαίδευση των αγοριών και των κοριτσιών από την αρχή της ενασχόλησής τους με το ποδόσφαιρο και αποτελεί τον τρόπο με τον οποίο επέλεξε να πορευθεί η Ομοσπονδία στη νέα εποχή.



Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε την παρουσίαση του προγράμματος Αναγέννηση σε pdf.



Η παρουσίαση του μακρόπνοου και φιλόδοξου προγράμματος ξεκίνησε με τον χαιρετισμό του πρόεδρου της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση, ο οποίος τόνισε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:



“Το πρόγραμμα «Αναγέννηση» xτίστηκε βήμα-βήμα από ανθρώπους με εμπειρία, γνώσεις και κυρίως, όραμα για κάτι ουσιαστικό. H πραγματική επιτυχία του εγχειρήματος δεν κρίνεται σήμερα, αλλά σε όσα ακολουθήσουν. Και σε αυτά δεσμευόμαστε να είμαστε παρόντες, με συνέπεια και δουλειά. Η διοίκησή μας καθόρισε από την πρώτη ημέρα μια ξεκάθαρη πορεία: την αναβάθμιση των Εθνικών Ομάδων, την απόκτηση ενός σύγχρονου και λειτουργικού προπονητικού κέντρου και την ουσιαστική ενίσχυση του αναπτυξιακού ποδοσφαίρου από τις μικρές ηλικίες. Δεν αναλάβαμε αυτές τις δεσμεύσεις για να εκπληρώσουμε επικοινωνιακούς σκοπούς. Ό,τι λέμε, το κάνουμε και θα το κάνουμε. Είναι η ώρα που το όραμα γίνεται πράξη. Είναι η ώρα που το ελληνικό ποδόσφαιρο θα αποκτήσει την ταυτότητα, τη δυναμική και το μέλλον που του αξίζει”.



Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε ο Κωνσταντίνος Βρακάς, μέλος της ΕΕ της ΕΠΟ, πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων και πρόεδρος της ειδικής Επιτροπής “Αναγέννηση” που συγκροτήθηκε ειδικά για την υλοποίηση του προγράμματος:



“Η «Αναγέννηση» είναι η βάση πάνω στην οποία χτίζουμε τις προεπιλογές των Εθνικών Ομάδων με συνέπεια και στρατηγική. Όταν το ταλέντο συνδυαστεί με σωστή εκπαίδευση και συνεργασία με τις ΠΑΕ, τότε το ελληνικό ποδόσφαιρο μπορεί να κοιτάξει ψηλά. Το πλάνο μας είχε συγκεκριμένους πυλώνες: ενιαίο προπονητικό κέντρο, συμμετοχή Ελλήνων ποδοσφαιριστών και νεαρών ηλικιακά παικτών, αγοριών και κοριτσιών, παίκτες κάτω των 21 βασικοί στο Κύπελλο, περισσότεροι Έλληνες στη Super League 2, υποχρεωτική παρουσία 2 Ελλήνων βασικών στη Γ’ Εθνική. Στη συνέχεια, το πρόγραμμα θα παρουσιαστεί σε συγκεντρώσεις ανά περιφέρεια, στις οποίες θα δοθεί η ευκαιρία σε όλους τους εμπλεκόμενους να νιώσουν συμμέτοχοι και συνδημιουργοί αυτής της κοινής προσπάθειας”.







Την παρουσίαση έκαναν ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, Τεχνικός Διευθυντής Εθνικών Ομάδων αναπτυξιακών ηλικιών και γυναικών, και ο project manager του προγράμματος “Αναγέννηση” και υπεύθυνος μεθοδολογίας προπόνησης των Εθνικών Ομάδων Κ-14, Κ-15, Κ-16, Γιάννης Σαμαράς.



Παρόντες από πλευράς ΕΠΟ ήταν επίσης ο κ. Αστέριος Αντωνίου, ο κ. Δημοσθένης Κουπτσίδης, ο κ. Αστέριος Τόκας, ο κ. Παναγιώτης Καρράς και η εκτελεστική διεθύντρια, Δόμνα Τσιώνη. Την παρουσίαση παρακολούθησαν ακόμη προπονητές και στελέχη επιτελείων των Εθνικών Ομάδων, καθώς επίσης επικεφαλής από τις ακαδημίες της πλειονότητας των ομάδων της Super League 1.



Στην ειδική επιτροπή που συγκροτήθηκε για την “Αναγέννηση” συμμετέχουν, εκτός του κ. Βρακά, οι κ. Αντωνίου, Τόκας, μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ.