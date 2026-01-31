H AEK προχώρησε σε καταγγελία, για εισβολή 50 κουκουλοφόρων σε ματς ποδοσφαίρου γυναικών, που έλαβε χώρα στο Μοσχάτο.

Σε μία σοβαρή καταγγελία προχώρησε η ΑΕΚ, για εισβολή 50 κουκουλοφόρων, σε ματς ποδοσφαίρου γυναικών.

Συγκεκριμένα, στο 46ο λεπτό στην αναμέτρηση απέναντι στον Οδυσσέα Μοσχάτου, που έλαβε χώρα στο Μοσχάτο το ματς είχε μία ολιγόλεπτη διακοπή.

Αυτό είχε να κάνει, με την είσοδο μερικών ανθρώπων στην κερκίδα, που σύμφωνα με την ανακοίνωση της «Ένωσης», κινήθηκαν απειλητικά και χτύπησαν μερικούς από τους φίλους της ομάδας τους.

Ο αγώνας συνεχίστηκε κανονικά, με τις δύο ομάδες να μένουν στην ισοπαλία και στο 1-1. Σε ένα ματς, που μεταδιδόταν από την ΕΡΤ και ο φακός έχει «πιάσει» τη στιγμή της εισβολής στην κερκίδα.

Δείτε παρακάτω την ανακοίνωση της ΑΕΚ:

«Η ΑΕΚ καταγγέλλει την τραμπούκικη επίθεση περίπου 50 κουκουλοφόρων, κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής αναμέτρησης της ομάδας μας με τον Οδυσσέα Μοσχάτου, στο Δημοτικό Γήπεδο Μοσχάτου.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, οι χούλιγκαν εισήλθαν ανενόχλητοι στην κερκίδα, φωνάζοντας ‘Ολυμπιακός’, κατευθύνθηκαν αμέσως στο σημείο, όπου κάθονταν περίπου 10 φίλοι της ΑΕΚ και γρονθοκόπησαν μερικούς εξ αυτών. Αμέσως μετά αποχώρησαν εξίσου ανενόχλητοι.

Η ΑΕΚ απαιτεί να διερευνηθεί ΑΜΕΣΑ το εν λόγω περιστατικό και να βρεθούν οι ένοχοι! Ήδη, έχουμε προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και θα συνεχίσουμε μέχρι να τιμωρηθούν οι φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί αλλά και όσοι είχαν την ευθύνη να αποτρέψουν τέτοια περιστατικά. Αποτελεί όνειδος σε όσους το επέτρεψαν.

Αναμένουμε την άμεση παρέμβαση του ποδοσφαιρικού εισαγγελέα αλλά και της Εισαγγελίας Πειραιώς ανεξάρτητα από τις δικές μας ενέργειες.

Αυτό ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ και εμείς ως ΑΕΚ δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να μαγαριστεί από τραμπούκους».

Δείτε παρακάτω το βίντεο, από την εισβολή: