Οι λιγοστοί παρόντες στον αγώνα Τοπικού στην Κορινθία είχαν την τύχη να δουν από κοντά ένα γκολ που αν είχε μπει σε μεγάλο πρωτάθλημα της Ευρώπης, θα μιλούσαν μήνες γι’ αυτό.

Ποιος είπε ότι στα Τοπικά πρωταθλήματα έχει μόνο «ξυλοκόπους» και όχι θέαμα; Η απάντηση σε αυτό το βιαστικό συμπέρασμα «κρύβεται» πίσω από την ΓΚΟΛΑΡΑ που πέτυχε πριν από περίπου τρεις μήνες στη δεύτερη μάλιστα κατηγορία – όχι για πολύ ακόμα – της ΕΠΣ Κορινθίας ο Πέτρος Κακογιάννης. Ένα τέρμα που θα μπορούσε να διεκδικήσει μέχρι και το βραβείο Puskas για την ευφάντατη φύση του και τον συνδυασμό κινήσεων.

Πιο συγκεκριμένα ο πλάγιος επιθετικός της ομάδας που τερμάτισε πρώτη στον βαθμολογικό πίνακα (ΑΕ Σολομού) ούσα με διαφορά η καλύτερη και ποιοτικότερη της κατηγορίας, πρώτα πέρασε τον προσωπικό του αντίπαλο με ραμπόνα και στη συνέχεια πρόλαβε τον κεντρικό αμυντικό που έκλεισε και τον τερματοφύλακα ΄του Αστέρα Κορίνθου που έβγαινε δειλά από την εστία του και τον οποίο κρέμμασε περίτεχνα με το εξωτερικό του παπουτσιού του.

Υπέροχο γκολ σε έμπνευση και εκτέλεση από τα διαμαντάκια των τοπικών πρωταθλημάτων από έναν παίκτη που μόνο τα highlights να δει κανείς, ξεχώριζε σαν τη μύγα μέσα στο γάλα.

Αυτά τα κόλπα της… αλάνας που όταν βγαίνουν, σε αφήνουν με το στόμα ανοιχτό. Αν με κάποιο τρόπο αυτό το βίντεο από το τοπικό Κορινθίας έφτανε στα χέρια του Ροναλντίνιο και των Βραζιλιάνων παικταράδων, θα ήταν χαρούμενοι και περίφανοι για την επιροή τους στο άθλημα. Και θα το επικροτούσαν.