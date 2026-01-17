Ομάδα της Γ΄ Εθνικής έκανε την υπέρβαση και ανακοίνωσε παίκτη με 14 παρουσίες στο Champions League.

Αυτή μάλιστα, είναι μεταγραφική «βόμβα» και έσκασε στην Γ’ Εθνική από μία ομάδα που προελαύνει και βρίσκεται σε τροχιά ανόδου. Ο Άρης Πετρούπολης έφτασε σε συμφωνία με τον Βίκτωρα Κλωναρίδη και το πρωί του Σαββάτου (17/1) ανακοίνωσε την απόκτησή του.

Άλλη μία εντυπωσιακή κίνηση από την αήττητη σε 15 ματς πρωτοπόρο του 6ου ομίλου της Γ΄ Εθνικής, που έρχεται να προστεθεί στα highlight της ομάδας με εκείνη του Αμπιόλα Ντάουντα προ διετίας.

Ο σύλλογος της Πετρούπολης με τις υψηλές βλέψεις πραγματοποίησε μία μεταγραφή που αλλάζει επίπεδο την ομάδα, φέρνοντας έναν παίκτη με πάνω από 200 συμμετοχές στην Super League.

Ο Βίκτορας Κλωναρίδης γεννημένος στο Βέλγιο, έμεινε προσφάτως ελεύθερος από τον Καναδά όπου πήγε μετά την Λαμία και επέστρεψε στα 31 του στην Ελλάδα για να συνεχίσει την γεμάτη καριέρα του. Ένας επαγγελματικός βίος που έχει φυσικά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας το 2014 με τον Παναθηναϊκό και το πρωτάθλημα του 2018 με την ΑΕΚ, ως αξέχαστες στιγμές.

Ο Κλωναρίδης προσθέτει ουσία και πρεστίζ στην ομάδα της Πετρούπολης που ωρέγεται την άνοδό της στην Super League 2. Και μία κίνηση που δείχνει τη διάθεση που υπάρχει αλλά και την οικονονική δυνατότητα για να κοιτάξει ψηλότερα, λίγες ημέρες μετά την κοινή συνενέσει αποδέσμευση ενός «φίλου», του Ντάουντα.

Ο Κλωναρίδης που αγωνίζεται σε όλες τις θέσεις τις επίθεσεις, έχει θητεύσει και στην πρώτη και δεύτερη κατηγορία του γαλλικού πρωταθλήματος με την Λιλ και τη Λανς ενώ μπορεί να υπερηφανεύεται για 14 συμμετοχές στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση (όμιλοι και προκριματικά) με την φανέλα της ΑΕΚ, έχοντας μάλιστα και 4 γκολ στο Champions League.