Με ένα πανέξυπνο και πρωτότυπο βίντεο, με πρωταγωνιστή τον Αντώνη Κρόμπα, ο Πανιώνιος έδειξε πώς δεν… πρέπει να είναι ένας γονιός.

Ο Πανιώνιος «έκλεψε» τις εντυπώσεις, με ένα εντυπωσιακό και συνάμα πρωτότυπο βίντεο, που αφορά τις ακαδημίες γενικότερα.

Ο Αντώνης Κρόμπας, γνωστός φίλος του συλλόγου, είχε τον πρωταγωνιστικό ρόλο, αποτελώντας το τέλειο παράδειγμα προς… αποφυγή!

Με τον τίτλο «τα όνειρα ανήκουν στα παιδιά», ο Πανιώνιος θέλησε να δείξει πώς ΔΕΝ πρέπει να συμπεριφέρεται ένας γονιός προς το παιδί του, που ασχολείται με τον αθλητισμό.

Γιατί; Διότι, πρόκειται για έναν πατέρα που διαρκώς φωνάζει κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ασκώντας κριτική στο παιδί του, για κάθε επιλογή που κάνει στο παιχνίδι.

Τα παιδιά της ακαδημίας του Πανιωνίου, όμως, έχουν την καταλληλότερη απάντηση, για κάθε παρόμοια περίπτωση.

«Οι φωνές από την εξέδρα δεν μας βοηθάνε. Όταν οι γονείς γίνονται προπονητές ή διαιτητές μας αγχώνουν. Μας πιέζουν και δεν μας αφήνουν να χαρούμε το παιχνίδι. Δεν θέλουμε υποδείξεις και διαμαρτυρίες».

Δείτε το φοβερό βίντεο του Πανιωνίου: