Το Vikos Cola Elite Neon Cup 2025 ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (17/04) στα γήπεδα της Παιανίας, με μεγάλο νικητή στην κατηγορία Κ16, τον Ολυμπιακό.

Στον τελικό απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, χρειάστηκε η διαδικασία των πέναλτι για να αναδειχθεί νικητής, μετά το 0-0 σε κανονική διάρκεια και παράταση. Στο πολύ έντονο φινάλε, γεμάτο συναισθήματα, οι παίκτες του Ολυμπιακού ήταν πιο ψύχραιμοι και με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του αρχηγού της ομάδας, Γιώργου Γούσιου, επικράτησαν με 5-4 και κατέκτησαν το τρόπαιο.

Από την άλλη, η Red Bull Μπραγκαντίνο από τη Βραζιλία, κατέκτησε το τρόπαιο στην κατηγορία Κ14, νικώντας με 3-0 στον τελικό, όπου αντιμετώπισε τον Παναθηναϊκό. Στα ημιτελικά είχε «συναντήσει» τον Ολυμπιακό.

Από τη Δευτέρα (14/04) και για τέσσερις ημέρες, περισσότερα από 2000 παιδιά, από κάθε γωνιά του πλανήτη, απόλαυσαν την εμπειρία του διεθνούς τουρνουά, στο οποίο συμμετείχαν 128 ομάδες συνολικά, από όλο τον κόσμο. Από τη Βραζιλία και την Ιταλία, έως την Αιθιοπία και την Αίγυπτο.

Έδωσαν το «παρών» οι αναπτυξιακές ομάδες σπουδαίων και ιστορικών συλλόγων. Ίντερ, Λάτσιο, Ιντερνασιονάλ, Στεάουα, Ερυθρός Αστέρας, είναι μόνο μερικές από αυτές, ενώ σε αυτήν τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή, έλαβε μέρος πλήθος ελληνικών συλλόγων, μεταξύ των οποίων, οι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Άρης, ΟΦΗ, Πανιώνιος και Ατρόμητος.

Το ίδιο έπραξαν και πολλές κυπριακές, αφού εκπροσωπήθηκαν στη διοργάνωση οι ΑΠΟΕΛ, Ανόρθωση, Άρης Λεμεσού, ΑΕΛ Λεμεσού, Απόλλων Λεμεσού και Πάφος, μεταξύ άλλων.

Στο προπονητικό κέντρο της Παιανίας, οι νεαροί αθλητές είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν το παιχνίδι, σε άριστες εγκαταστάσεις, να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και μέσα από την ποδοσφαιρική πολυπολιτισμική αλληλεπίδραση, να αποκτήσουν πολύτιμες εμπειρίες.

Σπουδαίες προσωπικότητες του ελληνικού και διεθνούς ποδοσφαίρου παρακολούθησαν το τουρνουά, όπως οι Πρωταθλητές Ευρώπης με την Εθνική Ελλάδας το 2004, Γιώργος Καραγκούνης και Νίκος Νταμπίζας, οι Τάκης Λεμονής, Λάμπρος Χούτος και Στάθης Ταυλαρίδης, αλλά και μέλη από όλα τα ηλικιακά κλιμάκια της «γαλανόλευκης», όπως ο τεχνικός διευθυντής Εθνικών Ομάδων όλων των ηλικιών και μέλος των Legends του 2004, Δημήτρης Παπαδόπουλος, ο προπονητής της Εθνικής Παίδων (Κ17), Βασίλης Παπαδάκης, και ο βοηθός του, Βασίλης Σπέρτος.

Άπαντες μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για το Vikos Cola Elite Neon Cup 2025, τονίζοντας πως χρόνο με τον χρόνο, γίνεται ολοένα και καλύτερο, αποτελώντας έναν θεσμό πλέον, για το αναπτυξιακό ποδόσφαιρο στην Ελλάδα.

Η ομάδα της «Yellowfields» και όλοι οι συντελεστές της διοργάνωσης, έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό και στάθηκαν αντάξιοι των προσδοκιών, ώστε τόσο οι νεαροί αθλητές, αλλά και όλοι όσοι έδωσαν το «παρών» στο τουρνουά, να έχουν μία «elite» εμπειρία, ακριβώς όπως «ορίζει» το όνομα της διοργάνωσης.

Πλούσιο υλικό, γεμάτο όμορφα γκολ, ωραία στιγμιότυπα, πολλά χαμόγελα, αλλά και συνεντεύξεις πρωταγωνιστών και παρευρισκομένων, έχουν δημοσιευθεί στα social media του Elite Neon Cup και προφανώς, έπεται συνέχεια!

Μείνετε συντονισμένοι, για να μην χάσετε τίποτα από το συγκεκριμένο και τα επόμενα μεγάλα «ραντεβού» που έρχονται.

Χρήσιμα Links & Social Media:

http://eliteneoncup.com

Email: info@eliteneoncup.com

Facebook: Elite Neon Cup

TikΤok: Elite Neon Cup

Instagram: eliteneoncup

Twitter: @EliteNeonCup

Oνομαστικός χορηγός :

Επίσημοι Χορηγοί :

Υποστηρικτές χορηγοί:

Χορηγός Επικοινωνίας :

Υπό την Αιγίδα:

Vikos Cola Elite Neon Cup 2025 – The future is here