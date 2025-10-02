Γνωστή έγιναν οι ποδοσφαιριστές, που επέλεξε ο Χρήστος Κόντης για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς (02/10, 19:45).

Όλα είναι έτοιμα για τη δεύτερη «αποστολή» του Παναθηναϊκού στη League Phase του Europa League.

Οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν την Γκόου Αχέντ Ιγκλς (02/10, 19:45), σε ένα ματς που μπορεί να του δώσει «φτερά» εν όψει της συνέχειας. Λίγη ώρα πριν την έναρξη του ματς, έγινε γνωστή και η ενδεκάδα που επέλεξε ο Χρήστος Κόντης.

Κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Αλμπάν Λαφόντ. Δεξιά και αριστερά στην άμυνα θα είναι οι Γιάννης Κώτσιρας και Γιώργος Κυριακόπουλος. Το κεντρικό δίδυμο θα αποτελείται από τους Έρικ Πάλμερ-Μπράουν και Αχμέντ Τουμπά.

Στα χαφ θα είναι οι Άνταμ Τσέριν, Τάσος Μπακασέτας και Πέδρο Τσιριβέγια. Από τη μία πλευρά στα εξτρέμ θα είναι ο Ανάς Ζαρουρί, στην άλλη ο Τετέ και στην κορυφή ο Κάρολ Σφιντέρσκι.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόντ, Κώτσιρας, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσέριν, Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Ζαρουρί, Τετέ, Σφιντέρσκι.