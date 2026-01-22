Η ενδεκάδα που επέλεξε ο Ραζβάν Λουτσέσκου, για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Μπέτις.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Μπέτις στην Τούμπα (22/01, 19:45), στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League και θέλει τη νίκη, στη «μάχη» που δίνει για να εξασφαλίσει την παρουσία του στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, αν και ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπωρούσε, επιλέχθηκε να μείνει στον πάγκο από τον Ραζβάν Λουτσέσκου. Ήταν κάτι για το οποίο είχε ήδη προϊδεάσει, άλλωστε, ο Ρουμάνος τεχνικός.

Κάτω από την εστία θα βρεθεί ο Τσιφτσής, ενώ την τετράδα της άμυνας αποτελούν οι Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης και Μπάμπα.

Από εκεί και πέρα, στη μεσαία γραμμή θα είναι ο Μεϊτέ με τον Οζντόεφ, δεξιά ο Ζίβκοβιτς, αριστερά ο Τάισον και ο Δημήτρης Πέλκας θα έχει, επί της ουσίας, τη θέση του Κωνσταντέλια στο «10».

Ως μοναδικός προωθημένος θα αγωνιστεί ο Γιώργος Γιακουμάκης.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ:

Τσιφτσής, Κένι, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεβ, Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Τάισον, Γιακουμάκης.