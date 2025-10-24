Τι αναφέρει η Equipe για τον Ολιβιέ Λετάν, πρόεδρο της Λιλ, και τις έντονες διαμαρτυρίες του στο ημίχρονο του ματς με τον ΠΑΟΚ. Δείτε το βίντεο.

Ο ΠΑΟΚ έφυγε από την έδρα της Λιλ με ένα τεράστιο «διπλό» και ο πρόεδρος των Γάλλων, Ολιβιέ Λετάν, φρόντισε να κάνει το συγκεκριμένο ματς, ακόμα πιο δραματικό!

Η ομάδα του βρέθηκε να χάνει με 0-3 στο τέλος του πρώτου 45λεπτου. Αυτός, ωστόσο, δεν τα έβαλε με τους παίκτες του, αλλά με τον διαιτητή της αναμέτρησης, Νίκολα Νταμπάνοβιτς!

Συγκεκριμένα, ο Λετάν του καταλόγισε πως στο 39ο λεπτό δεν έδωσε ένα πέναλτι εις βάρος του ΠΑΟΚ, το οποίο και ζήτησαν οι Γάλλοι, για να μαρκάρισμα πάνω στον Ματίας Φερνάντεζ-Πάρδο.

Ο VAR κάλεσε τον Νταμπάνοβιτς, αυτός έκανε το «on field review», αλλά αποφάσισε πως δεν υπάρχει παράβαση.

Τότε, ο Λετάν κατέβηκε στα αποδυτήρια εξοργισμένος και όπως αναφέρει η Equipe, άρχισε να ζητάει εξηγήσεις από τον Μαυροβούνιο διαιτητή, τονίζοντας: «Αυτό που συνέβη απόψε είναι απίστευτο. Έχω ήδη γράψει στον κύριο Τσέφεριν!»

il passe surtout pour un immense guignol

it’s amazing hein pic.twitter.com/SKKlh8AeL7 — Ju (@bidjixnake) October 24, 2025

Είναι περιστατικό το οποίο κατέγραψε η κάμερα του Canal+ με τον ίδιο να κρατά το κινητό στο χέρι του. Αν όντως έλαβε κάποιο μήνυμα ο πρόεδρος της UEFA; Παραμένει άγνωστο.

Και να το έλαβε, πάντως, υπεύθυνος για το κομμάτι της διαιτησίας δεν είναι ο ίδιος, αλλά ο Ρομπέρτο Ροζέτι.

Αξίζει να σημειωθεί, πως ο πρόεδρος της Λιλ τιμωρήθηκε πρόσφατα από την Γαλλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, για δηλώσεις ξανά κατά της διαιτησίας. Κάτι που δεν τον απέτρεψε από το να συνεχίσει τις αιχμηρές δηλώσεις, μετά το Λιλ-ΠΑΟΚ.

«Πού είναι ο εκπρόσωπος; Δεν γίνεται να ζούμε τέτοιες ποδοσφαιρικές βραδιές. Κάθε εβδομάδα υπάρχουν λάθη, δεν υπάρχει διάλογος, δεν υπάρχει αντίλογος», ανέφερε χαρακτηριστικά.