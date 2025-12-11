Λίγη ώρα πριν την έναρξη του Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ (11/12, 19:45) γνωστοί έγιναν οι ποδοσφαιριστές που επέλεξε ο Ραζβάν Λουτσέσκου για τη βασική ενδεκάδα.

Όλα είναι έτοιμα για τη «μάχη» του ΠΑΟΚ στη Βουλγαρία απέναντι στη Λουντογκόρετς (11/12, 19:45).

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν για την 6η αγωνιστική του Europa League, σε μία αναμέτρηση πολύ σημαντική για τον «μέλλον» του «Δικεφάλου του Βορρά».

Λίγη ώρα πριν την έναρξη του ματς έγιναν γνωστές και οι ενδεκάδες της αναμέτρησης.

Ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει με τον Γίρι Παβλένκα κάτω από την εστία του. Ο Τζόντζο Κένι θα είναι δεξιά στην άμυνα και ο Μπάμπα στα αριστερά.

Στα στόπερ θα παίξουν οι Αλεσάντρο Βολιάκο και Τόμας Κεντζιόρα. Το «δίδυμο» Μαγκομέντ Οζντόεφ – Σουαλιχό Μεϊτέ δεν «σπάει», ενώ μπροστά τους θα είναι ο Λούκα Ιβάνουσετς.

Στο ένα «φτερό» της επίθεσης θα παίξει ο Τάισον, στο άλλο ο Κίριλ Ντεσπόντοφ και στην κορυφή ο Φέντορ Τσάλοφ.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Μπάμπα, Βολιάκο, Κεντζιόρα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ιβάνουσετς, Τάισον, Ζίβκοβιτς, Τσάλοφ.

Στον πάγκο θα είναι οι: Μοναστηρλής, Τσιφτσής, Καμαρά, Ζίβκοβιτς, Μπιάνκο, Θυμιάνης, Τέιλορ, Τσοπούρογλου, Μπέρδος, Χατσίδης, Μύθου, Κωνσταντέλιας.

Την ίδια ώρα, η Λουντογκόρετς θα παραταχθεί με τους: Μπόνμαν-Σον, Βερντόν, Αλμέιδα, Νεντιάλκοφ-Κάλοτς, Στάνιτς, Ντουάρτε-Βιδάλ, Μπίλε, Τεπκετέι.

Στον πάγκο θα είναι οι: Τσότσεφ, Μάρκους, Χρίστοφ, Μασάδο, Νάτσμιας, Παντ, Πένεφ, Σίσκοφ, Στεφάνοφ, Γιορντάνοφ.