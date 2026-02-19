Γνωστή έγινε η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν (19/02, 22:00).

Όλα είναι έτοιμα για τη μεγάλη «μάχη» του Παναθηναϊκού για τα Play Offs του Europa League.

Οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν στο ΟΑΚΑ τη Βικτόρια Πλζεν (19/02, 22:00) στην πρώτη μεταξύ τους «μονομαχία».

Λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης, έγιναν γνωστές και οι ενδεκάδες των δύο ομάδων.

Για τον Παναθηναϊκό, κάτω από την εστία θα είναι ο Αλμπάν Λαφόν. Δεξιά και αριστερά στην άμυνα θα είναι οι Νταβίντε Καλάμπρια και Γιώργος Κυριακόπουλος αντίστοιχα.

Η τριάδα θα έχει τους Σβέριρ Ίνγκι Ίνγκασον, Αχμέντ Τουμπά, αλλά και τον Έρικ Πάλμερ-Μπράουν.

Στα χαφ θα είναι οι Τάσος Μπακασέτας, μαζί με τον Ρενάτο Σάντες. Μπροστά τους θα βρεθούν οι Βισέντε Ταμπόρδα, Μίλος Πάντοβιτς και στην κορυφή ο Ανδρέας Τεττέη.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Κυριακόπουλος, Σάντσες, Μπακασέτας, Ταμπόρδα, Τεττέη, Πάντοβιτς.

Στον πάγκο θα είναι οι: Κότσαρης, Γείτονας, Κάτρης, Ερνάντεθ, Σιώπης, Ζαρουρί, Αντίνο, Τσέριν, Τζούρισιτς, Σφιντέρσκι.