Ο Ραζβάν Λουτσέσκου στάθηκε σε ένα σημαντικό στοιχείο που διαθέτει ο ΠΑΟΚ, όμως τόνισε πως οι παίκτες του πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί.

Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Θέλτα, στη 2η αγωνιστική της Europa League, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να καλείται να βγάλει αντίδραση με την ομάδα του.

Ο Ρουμάνος τεχνικός, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου για το παιχνίδι, μίλησε για την αναποτελεσματικότητα της ομάδας του, στα τελευταία παιχνίδια.

Ο Λουτσέσκου στάθηκε στις ευκαιρίες που έχουν χαθεί, όμως, τόνισε πως είναι αρκετά σημαντικό πως οι παίκτες του συνεχίζουν να παλεύουν σε κάθε ματς, μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Παρ’ όλα αυτά, ανέφερε πως, σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί στα αμυντικά τους καθήκοντα.

«Αυτό είναι ένα γεγονός. Στα τελευταία παιχνίδια χάσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες, δεν καταφέραμε να σκοράρουμε σε φάσεις που έπρεπε να βάλουμε γκολ. Χάσαμε πολύ σημαντικούς βαθμούς στο πρωτάθλημα, όπως και στην Ευρώπη. Όμως έτσι είναι το ποδόσφαιρο, κάποιες φορές λειτουργεί εναντίον σου, ενώ άλλες φορές λειτουργεί για εσένα. Είναι σημαντικό που η ομάδα δεν τα παρατάει, παλεύει σε όλα τα ματς μέχρι τελευταία στιγμή και για εμένα αυτό είναι το πιο σημαντικό και οι παίκτες μου το γνωρίζουν αυτό. Πρέπει σίγουρα να είμαστε πιο προσεκτικοί, δεν πρέπει να δεχόμαστε τέτοια αποτελέσματα όπως στην Τρίπολη να μην κερδίσουμε, ενώ προηγούμαστε με 3-1. Για εμένα το μεγαλύτερο λάθος ήταν το 3-2 που δεχθήκαμε ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν ο διαιτητής σφυρίξει για το ημίχρονο. Αν έληγε εκεί το 45λεπτο με το σκορ στο 3-1 το ματς θα είχε τελειώσει», είπε χαρακτηριστικά ο Λουτσέσκου.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Λουτσέσκου:

Για την αντίδραση που ψάχνουν ΠΑΟΚ και Θέλτα:

«Δεν σκέφτομαι με αυτόν τον τρόπο, αύριο είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι. Εμείς αναλύουμε τον αντίπαλο και τον τρόπο που παίζουμε εμείς. Για τους ανθρώπους απέξω μας βλέπετε και πιστεύετε ότι η Θέλτα είναι σε μία κρίση, αλλά δεν είναι τόσο απλό, δεν λειτουργεί έτσι. Η Θέλτα είναι μία ομάδα που της αρέσει να επιτίθεται και να πιέζει τους αντιπάλους της. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι σε κάθε σημείο του παιχνιδιού. Θα είναι ένα δύσκολο ματς, αλλά και για την Θέλτα θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι καθώς είμαστε μία ομάδα πολύ επικίνδυνη με ή χωρίς την μπάλα».

Για τον τρόπο που θα διαχειριστεί τα δύσκολα παιχνίδια που ακολουθούν:

«Ξέρετε πολύ καλά ότι πρέπει να έχουμε μία έτοιμη ομάδα, με ξεκούραστους παίκτες. Χρειαζόμαστε παίκτες για να αντικαθιστούν αυτούς που έχουν κουραστεί. Είναι σημαντικό να φρεσκάρουμε την ομάδα. Αυτό θα γίνει αύριο με τη Θέλτα, όπως αυτό θα γίνει και την Κυριακή με τον Ολυμπιακό».

Για το γεγονός ότι η Θέλτα χτυπάει τα παιχνίδια στο δεύτερο ημίχρονο και αν θα μοιάζει η αυριανή αναμέτρηση με το ματς της Τρίπολης:

«Είναι δύο εντελώς καταστάσεις, διαφορετικές ομάδες. Δεν θεωρώ ότι η Θέλτα δεν είναι καλή στο πρώτο ημίχρονο , αλλά κυριαρχεί στο δεύτερο. Στα εντός έδρας ματς της αρέσει να κρατάει την μπάλα και εμείς θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Το καλύτερο που έχουμε εμείς να κάνουμε είναι να κρατήσουμε την μπάλα και να μην την αφήσουμε να παίξει το παιχνίδι της. Θα έχει και την υποστήριξη του κόσμου της, θα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Στα παιχνίδια που δεν κατάφερε να κερδίσει η Θέλτα κυριαρχούσε, αλλά στο τέλος από απροσεξία έχασε τις νίκες μέσα από τα χέρια της. Σίγουρα είναι μία ομάδα που ξέρει να κρατάει εξαιρετικά την μπάλα».

Για τους παίκτες που περιμένει να κάνουν το βήμα παραπάνω:

«Έχω κάνει τις αναλύσεις μου για αυτό το ματς. Δεν είναι δίκαιο να σκεφτόμαστε τα επόμενα τέσσερα παιχνίδια. Αντιμετωπίζουμε αυτή την περίοδο λες και τελείωσε το πρωτάθλημα και εμείς υποβιβαζόμαστε. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Είμαστε μία ομάδα που έχουμε συνηθίσει να παλεύουμε με στόχο να κερδίσουμε όλα τα ματς. Πρέπει να δούμε και να μάθουμε τα λάθη μας, όμως το να πιέσουμε τον εαυτό μας για να ξεπεράσουμε την πίεση δεν μας κάνει καλό. Είχαμε καλές στιγμές φέτος, ξεκινήσαμε καλά, αλλά μετά από μία ήττα ήταν λες και ήρθε το τέλος του κόσμου. Πρέπει να ξεπεράσουμε αυτό το τοξικό περιβάλλον και να επανέλθουμε στα δικά μας στάνταρ».

Για τον ρόλο που θα παίξει η εμπειρία του ΠΑΟΚ στην αναμέτρηση:

«Δεν είναι δίκαιο κάποιος να το λέει αυτό για τη Θέλτα. Έχει ποδοσφαιριστές με τρομερές παραστάσεις, ενώ αγωνίζεται σε ένα πρωτάθλημα, που εγώ προσωπικά το θεωρώ το καλύτερο στον κόσμο. Αυτά τα παιχνίδια σου δίνουν τεράστια εμπειρία για τον τρόπο που πρέπει να διαχειριστείς ένα ματς. Οι παίκτες θέλουν να κερδίσουν, νιώθουν την πίεση όσο δεν κερδίζουν, και θέλουν να το αλλάξουν αυτό στο οποιοδήποτε ματς ακολουθεί».