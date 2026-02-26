Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίσει τη Βικτόρια Πλζεν στην Τσεχία (26/02, 19:45), για τη μεταξύ τους ρεβάνς στη φάση των Play Off του Europa League και ο Ράφα Μπενίτεθ έχει περιορισμένες επιλογές για την αρχική ενδεκάδα, λόγω απουσιών.

Μετά το 2-2 στο ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να παραταχθεί με τον Λαφόν κάτω από τα δοκάρια και τριάδα στόπερ μπροστά του: Κάτρης, Ίνγκασον και Τουμπά θα συνθέσουν αυτή, ενώ υπάρχει και η λύση του Ερνάντεθ.

Ως δεξί φουλ μπακ θα αγωνιστεί ο Καλάμπρια, ενώ ως αριστερό ο Κυριακόπουλος. Στη μεσαία γραμμή αναμένεται να ξεκινήσουν οι Σιώπης και Μπακασέτας, με τον Βισέντε Ταμπόρδα να βρίσκεται μπροστά τους. Θέση στην αρχική ενδεκάδα διεκδικεί και ο Ρενάτο Σάντσες, ενώ στην κορυφή θα είναι ο Ανδρέας Τεττέη.