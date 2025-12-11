Ποιοι έχουν το προβάδισμα στο μυαλό του Ραζβάν Λουτσέσκου για την αρχική ενδεκάδα στο Λουντογκόρετς-ΠΑΟΚ (11/12, 19:45).

Το Λουντογκόρετς-ΠΑΟΚ, μοιάζει ως το τέλειο ματς για τον «Δικέφαλο του Βορρά», ώστε να εξασφαλίσει την 24αδα στη League Phase του Europa League.

Παράλληλα, όμως, με νίκη στην 6η αγωνιστική της διοργάνωσης, στο τελευταίο ματς εντός του 2025, θα παραμείνει και «ζωντανός» στην προσπάθεια που δίνει για την 8αδα και την απευθείας πρόκριση στους «16»!

Οι Θεσσαλονικείς βρίσκονται σε καλή ψυχολογική κατάσταση μετά τη νίκη τους στο τοπικό ντέρμπι απέναντι στον Άρη, την ώρα που η βουλγαρική ομάδα έρχεται από το 1-1 της Δευτέρας (07/12) στην έδρα της με τη Σλάβια Σόφιας, για το πρωτάθλημα.

Στην League Phase του Europa League, οι γηπεδούχοι βρίσκονται στην 25η θέση χάρη στο σημαντικό αποτέλεσμα κόντρα στη Θέλτα, μένοντας εκτός 24άδας λόγω ισοβαθμίας. Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ καταλαμβάνει τη 17η θέση, έχοντας δύο βαθμούς περισσότερους.

Αξίζει να αναφερθεί πως ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχει απολογισμό 2-1-1 απέναντι σε βουλγαρικές ομάδες, ενώ η Λουντογκόρετς έχει δύο ισοπαλίες σε δύο αναμετρήσεις και πρόκριση στα πέναλτι κόντρα στον Ολυμπιακό.

Σε καθαρά αγωνιστικό επίπεδο, ο Περ-Ματίας Χέγκμο δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Κουρτουλούς και Τερζίεφ, ενώ ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν υπολογίζει στους Γιακουμάκη, Μιχαηλίδη, Σάστρε και Πέλκα.

Όσον αφορά στην αρχική ενδεκάδα στο Λουντογκόρετς-ΠΑΟΚ, ο Ραζβάν Λουτσέσκου αναμένεται να ξεκινήσει τον Παβλένκα κάτω από τα δοκάρια, με τους Κεντζιόρα και Λόβρεν μπροστά του, ως αμυντικό δίδυμο.

Κένι και Μπάμπα θα πάρουν θέση στα άκρα της άμυνας, ενώ οι Οζντόεφ και Μεϊτέ θα αποτελέσουν το δίδυμο των χαφ.

Ο Τσάλοφ, ελλείψει Γιακουμάκη, θα αγωνιστεί ως σέντερ φορ, με τους Ντεσπόντοφ, Ιβανούσετς και Τάισον να μοιάζουν ως οι επικρατέστεροι, για την «τριάδα» πίσω του.