Η πιθανή ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, για την πρεμιέρα του στη League Phase του Europa League, κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (24/09, 19:45), για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θέλει να ξεκινήσει με το «δεξί» την πορείατ ου στη διοργάνωση και ταυτόχρονα, να επαναφέρει την ηρεμία, μετά τη «βαριά» ήττα στη Λειβαδιά για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson, αλλά και την ισοπαλία στην έδρα του με τον Παναιτωλικό, στη Stoiximan Super League.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του, με μοναδική εξαίρεση τον Δημήτρη Πέλκα, ο οποίος έχει τεθεί νοκ-άουτ και βρίσκεται σε αποθεραπεία.

Από εκεί και πέρα, στην εστία του ΠΑΟΚ θα βρεθεί ο Γίρι Παβλένκα. Ο Κένι θα είναι στο δεξί άκρο της άμυνας, ο Μπάμπα στο αριστερό, ενώ το κεντρικό αμυντικό δίδυμο, λογικά θα αποτελείται από τους Μιχαηλίδη και Κεντζιόρα.

Μεϊτέ και Καμαρά, πιθανότατα, θα κινούνται στον χώρο του άξονα, με τον Κωνσταντέλια να έχει ελεύθερο ρόλο μπροστά τους.

Στα δύο «φτερά» ο Ζίβκοβιτς με τον Τάισον έχουν τις περισσότερες πιθανότητες, ενώ στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Γιακουμάκης.

Αναλυτικά, η αποστολή του ΠΑΟΚ:

Παβλένκα, Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Σάστρε, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Τέιλορ, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Καμαρά, Μπιάνκο, Κωνσταντέλιας, Ιβανούσετς, Τάισον, Χατσίδης, Α.Ζίβκοβιτς, Ντεσπόντοφ, Τσάλοφ, Γιακουμάκης.