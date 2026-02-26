Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στους «16» του Europa League και πλέον «περιμένει» τη Ρεάλ Μπέτις ή τη Μίντιλαντ στην επόμενη φάση!

O Παναθηναϊκός τα κατάφερε. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ «πάλεψε» και προκρίθηκε στους «16» του Europa League!

Μπορεί η νίκη να μην ήρθε απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν (26/02, 1-1, 3-4 πεν.), αλλά όλα έγιναν στη διαδικασία των πέναλτι!

Οι «πράσινοι» πήραν προβάδισμα από το 9ο λεπτό, με τον Ανδρέα Τεττέη. Ωστόσο, ο Κάρελ Σπάτσιλ στο 62’ μπόρεσε να διαμορφώσει και το τελικό αποτέλεσμα.

Οι δύο ομάδες είχαν ευκαιρίες, αλλά δεν μπόρεσαν να σκοράρουν και «οδηγήθηκαν» στην παράταση. Ο Παναθηναϊκός έμεινε και με 10 παίκτες, μετά την αποβολή του Χάβι Ερνάντεθ, με απευθείας κόκκινη.

Ωστόσο, το σκορ δεν άλλαξε και όλα κρίθηκαν στη «ρωσική ρουλέτα». Οι τερματοφύλακες κράτησαν το… μηδέν στις πρώτες εκτελέσεις.

«Μοιραίος» για τους Τσέχους ήταν ο Σεΐκ Σουαρέ, που έστειλε την μπάλα πολύ ψηλά, ενώ ο Μίλος Πάντοβιτς με ψυχραιμία έδωσε την πρόκριση!

Πλέον, το «τριφύλλι» θα μπει στην αυριανή (27/02) κλήρωση για τους «16» του Europa League, με δύο ομάδες να «περιμένουν». Ποιες είναι αυτές;

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να κληρωθεί με τη Ρεάλ Μπέτις ή τη Μίντιλαντ!

Η κλήρωση θα διεξαχθεί το μεσημέρι της Παρασκευής (27/02) στη Νιόν. Συγκεκριμένα, η διαδικασία, για να μάθει αντίπαλο το «τριφύλλι» θα ξεκινήσει στις 14:00 ώρα Ελλάδας.

Υπενθυμίζουμε, πως ταυτόχρονα, θα μάθει όλο το «μονοπάτι» του, μέχρι και τον τελικό της διοργάνωσης.



Η πρώτη αναμέτρηση θα γίνει στις 12 Μαρτίου με τον Παναθηναϊκό να είναι γηπεδούχος, ενώ η ρεβάνς θα λάβει χώρα, μία εβδομάδα αργότερα.

Αναλυτικά, στην παρακάτω δημοσίευση το «μονοπάτι» του Europa League: