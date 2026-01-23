Ο Ράφα Μπενίτεθ είχε πολύ συγκεκριμένα πράγματα να πει μετά το Φερεντσβάρος-Παναθηναϊκός (22/01, 1-1) και εν όψει της συνέχειας.

Ο Παναθηναϊκός επέμεινε και βρήκε τις λύσεις απέναντι στη Φερεντσβάρος, σε ένα ματς που άφησε ικανοποιημένο τον Ράφα Μπενίτεθ για συγκεκριμένους λόγους.

Όπως ανέφερε ο προπονητής του Παναθηναϊκού μετά το ματς, μιλώντας στην κάμερα της COSMOTE TV: «Προκριθήκαμε επειδή οι παίκτες μου τα έδωσαν όλα. Ήταν πιο σημαντικό από το αγωνιστικό πλάνο».

Πράγματι ο Παναθηναϊκός στάθηκε εξαιρετικά, ακόμα και μετά την ατυχία που είχε κατά τη διάρκεια του ματς, με το κερδισμένο πέναλτι -το οποίο έγινε και γκολ- για τους Ούγγρους.

«Παίζαμε κόντρα σε καλή ομάδα. Τα πήγαμε καλά. Στο πρώτο μέρος είχαμε την ευκαιρία του Πελίστρι. Στο δεύτερο ημίχρονο ξεκινήσαμε επίσης, πολύ δυνατά, κάναμε δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες, μετά είχαμε την άτυχη στιγμή του πέναλτι. Αλλά ακόμα και σε αυτήν περίπτωση είδαμε ότι οι παίκτες αντέδρασαν πολύ καλά και καταφέραμε να πάρουμε την ισοπαλία» συμπλήρωσε ο Ισπανός τεχνικός.

Το πιο σημαντικό μέρος της flash interview του Ράφα Μπενίτεθ μετά το Φερεντσβάρος-Παναθηναϊκός, ωστόσο, ήταν αλλού. Στο τι περιμένει από τους παίκτες του στη συνέχεια και κυρίως, πώς περιμένει να λειτουργήσει η συγκεκριμένη πρόκριση ως προς τους στόχους της φετινής σεζόν. «Ελπίζω πως η πρόκριση θα μας βοηθήσει. Το αξίζουν οι παίκτες» ανέφερε αρχικά, για να καταλήξει:

«Είδαμε μία πολύ σκληρή δουλειά από όλους τους παίκτες, με πολύ καλή σωστή νοοτροπία. Οπότε θεωρώ ότι είναι κάτι που πρέπει να το δουν οι ποδοσφαιριστές, να εμπνευστούν από αυτό και να συνεχίσουν. Και πιστεύω πως αν το κάνουν κι αυτό θα μπορέσουμε να νικήσουμε πολλούς αγώνες ακόμα».