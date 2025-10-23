Η πιθανή ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, για την αναμέτρηση απέναντι στη Λιλ.

Ο ΠΑΟΚ κοντράρεται στη Γαλλία με τη Λιλ (23/10, 22:00), στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Europa League.

Μέχρι στιγμής, η ομάδα του Λουτσέσκου μετρά μία ισοπαλία και μία ήττα και στη Γαλλία, έχει φυσικά ένα αρκετά δύσκολο έργο.

Παρ’ όλα αυτά, οι δύο διαδοχικές νίκες σε ντέρμπι στο ελληνικό πρωτάθλημα, έχουν δώσει ένα σημαντικό ψυχολογικό «μπουστάρισμα» στους παίκτες του «Δικεφάλου του Βορρά».

Όσον αφορά την ενδεκάδα που σκέφτεται να παρατάξει ο Ρουμάνος τεχνικός, κάτω από την εστία θα είναι ο Τσιφτσής, ενώ στην τετράδα της άμυνας, λογικά θα βρεθούν οι Κένι, Λόβρεν, Μιχαηλίδης και Μπάμπα.

Από εκεί και πέρα, στον χώρο της μεσαίας γραμμής, ο ΠΑΟΚ φαίνεται πως θα παραταχθεί με τριάδα, έχοντας τους Μπιάνκο, Μεϊτέ και Μαντί Καμαρά.

Στα δύο «φτερά» της επίθεσης, κατά πάσα πιθανότητα, θα είναι ο Ζίβκοβιτς με τον Ντεσπόντοφ, ενώ στην κορυφή προβάδισμα μοιάζει να έχει ο Τσάλοφ.

Η πιθανή ενδεκάδα του ΠΑΟΚ:

Τσιφτσής, Κένι, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μπιάνκο, Μεϊτέ, Καμαρά, Ζίβκοβιτς, Ντεσπόντοφ, Τσάλοφ.