Η ώρα της κρίσης για τις ελληνικές ομάδες που θα αγωνιστούν στη League Phase των Κυπέλλων Ευρώπης… έφτασε, τρέχοντας να ολοκληρώσουν το παζλ τους. Τι γίνεται με την ευρωπαϊκή λίστα παικτών;

Ο χειρότερος ίσως «πονοκέφαλος» των προπονητών φτάνει στην ολοκλήρωσή του αν και θέλοντας ή μη, θα πορευθούν με αυτόν για κάποιους μήνες ακόμα βάσει και των αποτελεσμάτων των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη.

Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός και ΟΦΗ «τρέχουν» να καλύψουν τις τελευταίες «τρύπες» αφού ο χρόνος τους πιέζει. Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις έχουν ξεκινήσει αλλά όπως συνηθίζεται στην Ελλάδα και όχι μόνο, η μεταγραφική περίοδος κορυφώνεται τον Αύγουστο. Πολλώ δε μάλλον το φετινό καλοκαίρι, με το πιο μακρόσυρτο Μουντιάλ όλων των εποχών.

Ο χρόνος ωστόσο πλέον πιέζει ασφυκτικά τους εκπροσώπους του ελληνικού ποδοσφαίρου καθώς καλούνται να δηλώσουν στην ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της γηραιάς ηπείρου (UEFA), τη λίστα των παικτών όπου θα αγωνιστούν στις υποχρεώσεις τους.

Οι προσθαφαιρέσεις των τελευταιών ωρών φυσικά και επηρεάζουν το περιεχόμενη αυτής, με τους κανονισμούς και τους περιορισμούς να είναι σαφείς.

Αρχής γεννομένης με τη διορία. Η οποία για την Ελλάδα είναι στις 00:59 τα ξημερώματα της Πέμπτης (3/9). Άρα ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΟΦΗ και Παναθηναϊκός μπορούν να δηλώσουν τις λίστες τους στην UEFA μέχρι εκείνη την ώρα. Και άρα θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει και δηλώσει κάποια μεταγραφική τους κίνηση (Πουέρτα Ολυμπιακός, Ζοάο Μάριο ΑΕΚ), νωρίτερα. Τι ισχύει λοιπόν με τις Λίστες Α και Β;

Οι Κανονισμοί

Κάθε ομάδα μπορεί να δηλώσει μέχρι 25 αθλητές, εκ των οποίων οι οκτώ πρέπει να βρίσκονται στην υποκατηγορία των γηγενών (locally trained players). Αυτό ισχύει για κάθε ομάδα που θα αγωνιστεί στη League Phase του Champions League, του Europa και του Conference.

Από αυτούς του οκτώ, το πολύ 4 εξ΄ αυτών μπορούν να είναι association trained δηλαδή έχουν εκπαιδευτεί σε άλλο σύλλογο της ίδιας Εθνικής Ομοσπονδίας. Αφού οι υπόλοιποι πρέπει να είναι οπωσδήποτε παιδιά των ακαδημιών (club trained).

Αν μια ομάδα δεν έχει τον απαιτούμενο αριθμό των locally trained παικτών, τότε χάνει θέσεις από τη συνολική λίστα. Δηλαδή αν διαθέτει έξι αντί για οκτώ, τότε δεν μπορεί να δηλώσει πάνω από 23 ποδοσφαιριστές στη λίστα Α.

Τι γίνεται με την ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού, μετά την αποχώρηση του Χρήστου Μουζακίτη Ο Χρήστος Μουζακίτης «άνοιξε» τα φτερά του για την Premier League, με τη Χαλ να εξασφαλίζει τη μεταγραφή του και να φέρνει νέα δεδομένα στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού.

Η λίστα Β΄ μπορεί να συμπεριλάβει – χωρίς όριο αριθμητικό – νεαρούς παίκτες που πληρούν τα κριτήρια της UEFA.

Αναλυτικότερα ένας παίκτης μπορεί να δηλωθεί στη List B εφόσον:

α) Είναι γεννημένος από 1/1/2005 και μετά. Δηλαδή για τη σεζόν 2026/27 πρέπει κανονικά να είναι U22 με βάση αυτό το συγκεκριμένο όριο.

β) Έχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο στον συγκεκριμένο σύλλογο. Εδώ υπάρχουν δύο βασικά σενάρια: Είτε να έχει παραμείνει συνεχόμενα για 2 χρόνια ως διαθέσιμος για το συγκεκριμένο σύλλογο από τα 15 του είτε να έχει συνολικά 3 συνεχόμενα χρόνια, με δυνατότητα για ένα δανεισμό έως ενός έτους σε άλλο σύλλογο της ίδιας ομοσπονδίας.

Ένας παίκτης που είναι μόλις 16 ετών μπορεί επίσης να μπει στη List B, εφόσον έχει εγγραφεί στον σύλλογο τα δύο προηγούμενα χρόνια χωρίς διακοπή

Είναι σαφές πως σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε στα προκριματικά και τα playoffs, καμία ομάδα δεν μπορεί να κάνει αλλαγές στη δηλωμένη λίστα πριν τα πρώτα νοκ άουτ, δηλαδή τον Φεβρουάριο. Γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους προπονητές, να κάνουν τις καλύτερες δυνατές επιλογές.

Μετά τη League phase και πριν από τα νοκ-άουτ, επιτρέπεται κανονικά να προστεθούν έως 3 νέοι παίκτες στη List A μέχρι τις 5/2/2027, στις 00:59.

Αυτό ωστόσο δεν απαγορεύει σε ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ΟΦΗ και Παναθηναϊκό να εξετάσουν περιπτώσεις ελεύθερων παικτών ή και μη για λίγες ημέρες ακόμα. Καθώς το «παράθυρο» κλείνει στις 15 του Σεπτέμβρη για κανονικές μεταγραφές ή δανεισμούς όσον αφορά τη Super League αλλά παραμένει ανοιχτό μέχρι τις 29/9 για τους ελεύθερους.

Σε ειδική περίπτωση που αποχωρήσουν πάνω από 5 παίκτες της List A, μπορεί να φτάσει τους 4 νέους, και αν αποχωρήσουν πάνω από 7, μέχρι 5 νέους.