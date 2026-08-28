Ο ΟΦΗ άναψε φωτιά σε όλη την Ευρώπη, συνεχίσει το ταξίδι του εκτός Ελλάδας και έμαθε τους αντιπάλους του στη League Phase του Europa League.

Ο αχόρταγος ΟΦΗ έχει πάρει μπρος και ονευρεύεται. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας και της πρώτης κούπας της σεζόν (Super Cup) όχι μόνο στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων στα playoffs του Europa League αλλά έδειξε πως επουδενί δεν συμβιβάζεται με το ούτως ή άλλως ευρωπαϊκό του μέλλον.

Ο ΟΦΗ καθάρισε με δύο νίκες την ΤΣΣΚΑ Σόφιας και έκλεισε θέση για δεύτερη φορά στην ιστορία του σε ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Εκεί θα συναντήσει και πάλι, όπως το 1995-96 στο Ιντερτότο τη Μπάγερ Λεβερκούζεν αλλά και την ομάδα του Έλληνα διεθνή στράικερ που έχει πάρει… φωτιά Βαγγέλη Παυλίδη, Μπενφίκα.

Αναλυτικότερα οι αντίπαλοι του ΟΦΗ έτσι όπως βγήκαν από την κληρωτίδα και το προφίλ αυτών…

Λεβερκούζεν (εντός) Με τον Κάρλες Μαρτίνεθ στην άκρη του πάγκου, η Μπάγερ Λεβερκούζεν επιδιώκει να παρουσιαστεί εκ νέου ανταγωνιστική σε Γερμανία και Ευρώπη στοχεύοντας μακριά. Οι «ασπιρίνες» κράτησαν τους Μάζα και Τίλμαν καθώς και τον Ταπσόμπα στο κέντρο της άμυνας, ενώ ενισχύθηκαν με τον Αλφόνσο Μορέιρα (επιθετικός μέσος από τη Λυών έναντι 29,5 εκ. ευρώ), Μιγκέλ Γκουτιέρεζ (Νάπολι, αριστερός μπακ αντί 26 εκατ. ευρώ) και Φακούντο Μεδίνα από τη Μαρσέιγ (κεντρικός αμυντικός με 23 εκατ. ευρώ μεταγραφή). Αρκετά χρήματα φυσικά μπήκαν και στα ταμεία με τις πωλήσεις των Χιντσάπε (Άρσεναλ, 40 εκατ. ευρώ), Αλιαμπέγκοβιτς (Γιουβέντους, 32 εκατ. ευρώ), Παλάσιος (Ίπσουιτς, 22,5 εκατ. ευρώ) και Γκριμάλντο (Ατλέτικο, 15 εκατ. ευρώ).

Μπενφίκα (εκτός)

Στον δρόμο του ΟΦΗ και η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη στην μετά Ζοσέ Μουρίνιο εποχή. Τον διαδέχθηκε ο γνώριμος από το πέρασμά του από τον Ολυμπιακό Μάρκο Σίλβα ενώ ο Έλληνας επιθετικός, αποτελεί το πιο ακριβό περιουσιακό στοιχείο των «αετών», μετά τον Σιέλντερουπ από τη Νορβηγία και τον Τόμας Αραούχο στο κέντρο της άμυνας.

Εννέα μεταγραφές έκανε η Μπενφίκα για να επιστρέψει στην κορυφή του πορτογαλικού πρωταθλήματος και να διακριθεί στην Ευρώπη, ξοδεύοντας 20 εκατ. ευρώ για τον Σουντάκοβ από τη Σαχτάρ. Πήρε και τον Λεγκλέ δανεικό από την Ατλέτικο.

Σταθερή στις πανάκριβες πωλήσεις της όπως με τον Αμάρ Ντέντιτς στη Νιουκάστλ με 36 εκατ. ευρώ και τον Κοκτσού στην Μπεσίκτας με 30 εκατ. ευρώ.

Ρεν (εκτός)

Με σχετικά «φρέσκο» ο προπονητής, αφού ο Φρανκ Χάισε ανέλαβε τον περασμένο Φλεβάρη. Πολύ δυνατή θεωρείται η προσθήκη του Ελιέζερ Μαγέντα.

Παρ’ όλα αυτά, αποχαιρέτησε το μεγάλο της «αστέρια», Ζερεμί Ζακέ, που πήγε στη Λίβερπουλ, αλλά και τον Μπρέελ Εμπολό.

Οι 3 φορές Κυπελλούχος Γαλλίας έχει ενεργούς διεθνείς στο ρόστερ της, πραγματοποιώντας 8 μεταγραφές. Την περασμένη σεζόν τερμάτισε 6η στη Ligue 1, συγκεντρώνοντας παρά έναν 60 βαθμούς.

Άντερλεχτ (εντός) Η ομάδα που έριξε τον ΠΑΟΚ στο Conference League και από εκεί ο «Δικέφαλος» έμεινε εκτός Ευρώπης. Παραδοσιακά βγάζει παίκτες και πουλάει αρκετά, όμως έχει τον τρόπο της να κάνει ζημιές. Με νέο προπονητή τον Βίτορ Μπρούνο στον πάγκο, η Άντερλεχτ προχώρησε σε έξι μεταγραφές μεταξύ αυτών και ο Μπιανκόν από τον Ολυμπιακό. Τα περισσότερα χρήματα (5 εκατ. ευρώ) τα έδωσε για τον Πολωνό επιθετικό μέσο Λούκας Άμπρος, ενώ τα ακριβότερα περιουσιακά της στοιχεία βρίσκονται στην επίθεση με Τσβέτκοβιτς και Μπενταγιέμπ (10 και 8 εκατ. ευρώ χρηματιστηριακή αξία βάσει transfermarkt). Μπήκαν αρκετά χρήματα στα ταμεία αφού (μοσχο) πούλησε 4 prospects με πάνω από 10 εκατ. ευρώ τον καθένα αυτό το καλοκαίρι.

Στουρμ Γκρατς (εκτός)

Καινούργιος προπονητής και σε αυτήν την περίπτωση και μάλιστα ιδιαίτερα νεαρός (34 ετών), ο Φάμπιο Ίνγκολιτς.

Η Στουρμ Γκρατς έκανε 9 μεταγραφές, εκ των οποίων οι πέντε ελεύθεροι ή δανεικοί ενώ πούλησε τον Τζέιλεντ Μίτσελ αντί οκτώ εκατομμυρίων ευρώ στη Στρασμπούρ.

Λεχ Πόζναν (εντός)

Σταθερά πρωταθλήτρια στην Πολωνία η Λεχ Πόζναν που ξεκίνησε και φέτος τη σεζόν με τον Δανό Νιλς Φρίντρικσεν στον πάγκο της. Οι Πολωνοί δαπάνησαν σχεδόν τα διπλάσια χρήματα σε σχέση με αυτά που έλαβαν από μεταγραφές, ισοζύγιο με κλίση κυρίως λόγω του γνώριμού μας Λουίς Πάλμα.

Η αντίπαλος του ΟΦΗ πήρε με μεταγραφή από τη Σέλτικ τον πρώην εξτρέμ του Άρη και του Ολυμπιακού ενώ έκανε συνολικά πέντε μεταγραφικές κινήσεις. Μεταγραφή στην Ιταλία πήραν οι Μρόζεκ (Ουντινέζε) και Λίσμαν (Βενέτσια).

Χοφενχάιμ (εντός)

Στον πάγκο της παραμένει ο Κρίστιαν Ίλζερ από το 2024. Μπορεί να έχασε τον Μπουζαμάνα Τουρέ που πήγε στη Νιούκαστλ.

Ωστόσο, έχει κάνει πολλές κινήσεις με ενδιαφέρον, έχοντας δαπανήσει συνολικά 66.200.000 ευρώ. Επτά στο σύνολο. Στεγάζεται σε γήπεδο 30 χιλιάδων θέσεων ενώ πέρυσι επανήλθε στις πολύ καλές πορείες στη Bundesliga (5η θέση) και έδειξε ότι θέλει να συνεχίσει στον ίδιο δρόμο.

Χαποέλ Μπερ Σεβά (εκτός)

Μέχρι και την τελευταία στιγμή διεκδίκησε την πρόκρισή της στα αστέρια η Χαποέλ Μπερ Σεβά που αποκλείστηκε από τον πρώην του ΟΦΗ Ντραμπράουσκας, στην παράταση αφού πρώτα απέκλεισε τον Ερυθρό Αστέρα στον 3ο γύρο του Champions League. Και βρέθηκε έτσι στο Europa League και τον δρόμο του ΟΦΗ.

Ο Ραν Κόζουτς συνεχίζει για τρίτη σεζόν στην άκρη του πάγκου με την Χάποελ Μπερ Σεβά να προχωρά σε πέντε μεταγραφικές κινήσεις. Πάνω από 1,5 εκατ. ευρώ έδωσε για τον 22χρονο Βραζιλιάνο ακραίο επιθετικό, Ζοάο Βίκτορ.

Τα εντός έδρας παιχνίδια της, τα δίνει στη Ρουμανία ενώ πούλησε στον Παναθηναϊκό τον Κάνγκουα αντί 3,8 εκατ. ευρώ.

Το καλεντάρι της League Phase του Europa League

1η αγωνιστική: 16-17 Σεπτεμβρίου 2026

2η αγωνιστική: 15 Οκτωβρίου 2026

3η αγωνιστική: 22 Οκτωβρίου 2026

4η αγωνιστική: 5 Νοεμβρίου 2026

5η αγωνιστική: 26 Νοεμβρίου 2026

6η αγωνιστική: 10 Δεκεμβρίου 2026

7η αγωνιστική: 21 Ιανουαρίου 2027

8η αγωνιστική: 28 Ιανουαρίου 2027