Η άσημη Τορένσε στον δρόμο του Ολυμπιακού και το Ole.gr βρήκε συσχέτιση με μία άλλη ελληνική ομάδα που βρισκόταν στην ίδια… συνθήκη.

Το φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι του Ολυμπιακού δεν ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς καθώς η ολλανδική Ναϊμέγκεν, ομάδα-έκπληξη της περσινής Eredivisie, του έφραξε το όνειρο για τα «αστέρια».

Παράλληλα όμως πείσμωσε την ερυθρόλευκη διοίκηση που μετά από συζητήσεις, αποφάσισε να στηρίξει τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και να αλλάξει σε μεγάλο βαθμό το ρόστερ, προχωρώντας σε αρκετές μεταγραφικές κινήσεις.

Το μεσημέρι της Παρασκευής (28/8), το χαρτάκι που έγραφε Ολυμπιακός βρέθηκε ανάμεσα στους ισχυρούς (Pot 1) της κλήρωσης του Europa League και έφερε στους Πειραιώτες μία άλλη ομάδα-έκπληξη. Σε μεσογειακή χώρα αυτή τη φορά.

Πέρα από τις Μίλαν, Χόφενχαϊμ, Ρεν, Γιαγκελόνια, Μαρσέιγ, Σπάρτα Πράγας και Τσέλιε, ο Ολυμπιακός κληρώθηκε με την άσημη Τορένσε, η οποία ζει το δικό της ποδοσφαιρικό παραμύθι.

Ομάδα που πριν από τέσσερα χρόνια αγωνιζόταν στην 4η κατηγορία του πορτογαλικού πρωταθλήματος και η οποία έφτασε μέχρι τη δεύτερη τη τάξει διασυλλογική διοργάνωση της UEFA, κάνοντας το μεγάλο μπαμ πέρυσι στο Κύπελλο της Πορτογαλίας.

Η Τορένσε έφτασε μέχρι τον τελικό, όπου και επικράτησε της Σπόρτινγκ Λισαβόνας του Βαγιαννίδη και του Ιωαννίδη με 2-1 για να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο τη λίστα των ομάδων που έπαιξαν Ευρώπη, βρισκόμενες στη Β’ Εθνική.

Κι αυτό διότι στα playoffs ανόδου στην Πορτογαλία, δεν τα κατάφερε με την Κάζα Πία και παρέμεινε στη δεύτερη βαθμίδα.

Μία τέτοια περίπτωση έρχεται και από την Ελλάδα, σχεδόν μισό αιώνα πίσω. Η Καστοριά βίωσε τη μεγαλύτερη στιγμή της ιστορίας της το 1980 όταν κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας επί του Ηρακλή με το εμφατικό 5-2 και έγινε η πρώτη επαρχιακή ομάδα που τα καταφέρνει.

Παράλληλα όμως υποβιβάστηκε στη Β’ Εθνική στο πρωτάθλημα κι έτσι βγήκε στην Ευρώπη την περίοδο 1980-81, βρισκόμενη στη δεύτερη εγχώρια λίγκα.

Οι «γουναράδες» στάθηκαν εξαιρετικά άτυχοι στην κλήρωση, καθώς στον δρόμο τους στο Κύπελλο Κυπελλούχων ξεπρόβαλε η μετέπειτα Κυπελλούχος Ευρώπης, Ντιναμό Τιφλίδας. Μπροστά σε 20 χιλιάδες κόσμο στο «Καυταντζόγλειο», η Καστοριά ήρθε ισόπαλη χωρίς γκολ όμως στη ρεβάνς, γνώρισε τον αποκλεισμό (2-0) από τους Σοβιετικούς που στη συνέχεια διέλυσαν τη Φέγενορντ και τη Γουέστ Χαμ (4-1 στο Λονδίνο).