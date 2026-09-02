Ο Χρήστος Μουζακίτης «άνοιξε» τα φτερά του για την Premier League, με τη Χαλ να εξασφαλίζει τη μεταγραφή του και να φέρνει νέα δεδομένα στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού.

O Ολυμπιακός αποχαιρέτησε ακόμα ένα παιδί των ακαδημιών του, αφού ο Χρήστος Μουζακίτης έκανε το μεγάλο «άλμα» για την Premier League.

Λίγες ώρες, πριν τη λήξη των μεταγραφών στην Αγγλία, η Χαλ έκανε πιο έντονες τις συζητήσεις της με τους Πειραιώτες, ώστε να εντάξουν τον 19χρονο μέσο στο ρόστερ τους.

Can't wait to see you soon, Christos 🙌 pic.twitter.com/MzGIIi8DEJ — Hull City (@HullCity) September 1, 2026

Και έτσι έγινε, με τον νεαρό χαφ να γίνεται ξανά συμπαίκτης, με τον Κωνσταντή Τζολάκη. Σε μία που έφτασε τα 15.000.000 ευρώ.

Παρ’ όλα αυτά, φέρνει και νέα δεδομένα, μονάχα λίγες ώρες πριν τη δήλωση της ευρωπαϊκής λίστας του Ολυμπιακού. Ο λόγος; Είναι πολύ απλός.

Οι Πειραιώτες «χάνουν» έναν παίκτη που δεν «έπιανε» θέση ως μη γηγενή, ενώ παράλληλα ήταν «club-trained». Πώς έχουν τα δεδομένα, αυτή τη στιγμή για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ;

Τα δεδομένα για την ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού

Ο Βάσκος τεχνικός θα έχει έντονο «πονοκέφαλο», καθώς θα πρέπει να επιλέξει άμεσα τους παίκτες που επιθυμεί, για τα ματς του Europa Legaue.

Όμως, θα πρέπει να μείνουν και αρκετοί εκτός λίστας. Κάθε ομάδα έχει δικαίωμα για 17 μη γηγενείς παίκτες.

Αυτή τη στιγμή, στο ρόστερ του Ολυμπιακού υπάρχουν 25 τέτοιοι ποδοσφαιριστής, με μερικούς «αστερίσκους».

Θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη μας οι στιγμές που ζήσαμε μαζί, από την κατάκτηση του UEFA Youth League μέχρι τις μεγάλες επιτυχίες της πρώτης ομάδας. Μεγάλωσες ποδοσφαιρικά μέσα από την Ακαδημία μας, φόρεσες την ερυθρόλευκη φανέλα και έγραψες τη δική σου ιστορία με τον… pic.twitter.com/whg1DmvFEX — Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 2, 2026

Ροντινέι, Ρομάν Γιάρεμτσουκ και Ρεμί Καμπελά όλα δείχνουν ότι θα πουν «αντίο» από τους Πειραιώτες. Σε αυτούς θα προστεθεί και ο Γιουσούφ Γιαζίτσι, μιας και είναι τραυματίας και θα μείνει εκτός για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Άρα, αν δεν υπάρξει κάποια άλλη «μετακίνηση» ή κάνα απρόοπτο έχουμε 21 «ξένους». Από αυτούς θα πρέπει να «κοπούν» οι τέσσερις.

Κάθε ομάδα έχει και οκτώ θέσεις για localy trainded players. Μία κατηγορία που χωρίζεται σε δύο υποκατηγορίες, τους club-trained και τους association-trained.

Hull City owner Acun Ilicali is attempting to do a deadline day deal for highly-regarded Olympiacos midfielder Christos Mouzakitis. Talks are advanced.🐯



🤝 @alex_crook pic.twitter.com/keK5GPmY4N — Ben Jacobs (@JacobsBen) September 1, 2026

Ο Ολυμπιακός διαθέτει τους: Παναγιώτη Ρέτσο, Μανώλη Σάλιακα και Δημήτρη Στουρνάρα ως παίκτες ακαδημιών. Ο Κώστας Φορτούνης λογίζεται ως γηγενής αλλά όχι παίκτης των ακαδημιών αφού δεν πληροί της προϋποθέσεις της UEFA για την υποκατηγορία αυτή.

Παρ’ όλα αυτά, δεν υπάρχει άλλος ποδοσφαιριστής, με ενεργό ρόλο στο ρόστερ που να καλύπτει τις δύο παραπάνω υποκατηγορίες.

Άρα είναι πιθανό το σενάριο οι Πειραιώτες να δηλώσουν 21 παίκτες στη βασική τους λίστα, αντί για 25.