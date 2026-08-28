Γνωστές έγιναν οι ομάδες που θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στη League Phase του Europa League. Ποια είναι τα προφίλ τους;

Η κλήρωση του Europa League έλαβε «τέλος» για τον Ολυμπιακό. Οι Πειραιώτες εξασφάλισαν τη θέση τους στη διοργάνωση, έπειτα από τον αποκλεισμό τους από τη Ναϊμέγκεν στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας πήραν τη Μίλαν, σε εντός έδρας αναμέτρηση, ενώ θα ταξιδέψουν στη Γαλλία, για «μονομαχία» με τη Μαρσέιγ.

Από το δεύτερο γκρουπ ο Ολυμπιακός «τσίμπησε» τη Ρεν και τη Σπάρτα Πράγας, όπου θα τις αντιμετωπίσει εκτός και εντός έδρας αντίστοιχα.

Η κλήρωση για το τρίτο γκρουπ δυναμικότητας έβγαλε τη Γιαγκελόνια σε εντός έδρας «μάχη», ενώ στη Σλοβενία θα παίξει με την Τσέλιε.

Από το τελευταίο γκρουπ δυναμικότητας οι Πειραιώτες θα έχουν τη Χόφενχαϊμ στο Γ. Καραϊσκάκης και θα αντιμετωπίσουν στην Πορτογαλία την Τορένσε.

Οι ομάδες που θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός:

Μίλαν, Μαρσέιγ, Σπάρτα Πράγα, Ρεν, Γιαγκελόνια, Τσέλιε, Χόφενχαϊμ, Τορένσε.

Οι ημερομηνίες του Europa League:

1η αγωνιστική: 16-17 Σεπτεμβρίου 2026

2η αγωνιστική: 15 Οκτωβρίου 2026

3η αγωνιστική: 22 Οκτωβρίου 2026

4η αγωνιστική: 5 Νοεμβρίου 2026

5η αγωνιστική: 26 Νοεμβρίου 2026

6η αγωνιστική: 10 Δεκεμβρίου 2026

7η αγωνιστική: 21 Ιανουαρίου 2027

8η αγωνιστική: 28 Ιανουαρίου 2027

Τα προφίλ των ομάδων που θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός:

Μίλαν:

Ένα από τα φαβορί για τη διοργάνωση. Το καλοκαίρι ανέλαβε ο Ρούμπεν Αμορίμ και ήδη έχουν γίνει μερικές μεγάλες μεταγραφές.

Γκονσάλο Ράμος, Ντιέγκο Μορέιρα και Μάριο Τζίλα είναι οι πιο «λαμπερές» της, ενώ έχουν αποχωρήσει παίκτες που δεν είχαν μεγάλο χρόνο συμμετοχής.

Μαρσέιγ:

Νέος προπονητής στον πάγκο της Μαρσέιγ, καθώς έδωσε τα «κλειδιά» της στον Μπρούνο Γκενέσιο, που έκανε πολύ καλή δουλειά στη Λιλ.

Είπε «αντίο» στους Τζερόνιμο Ρούλι, Φακούντο Μεντίνα και Μέισον Γκρίνγκουντ, ενώ δεν ήταν ιδιαίτερα «κινητική» στα μεταγραφικά της, αφού η σημαντικότερή της κίνηση είναι η απόκτηση του Τίμοθι Γουεά.

Ρεν:

Αρκετά «φρέσκος» ο προπονητής της, αφού ο Φρανκ Χάισε ανέλαβε τον περασμένο Φλεβάρη. Πολύ δυνατή η προσθήκη του Ελιέζερ Μαγέντα.

Παρ’ όλα αυτά, αποχαιρέτησε το μεγάλο της «αστέρια», Ζερεμί Ζακέ, που πήγε στη Λίβερπουλ, αλλά και τον Μπρέελ Εμπολό.

Σπάρτα Πράγας:

O Mπράιν Μπρίσκε παραμένει στον πάγκο της από το περασμένο καλοκαίρι. Έχει «χάσει» σημαντικές μονάδες, με μία εξ αυτών να είναι και ο Κάαν Κάιρινεν.

Παρ’ όλα αυτά, έχει κάνει αρκετές προσθήκες, με αυτή του Γιόναταν Μπράουτ Μπρούνες.

Τσέλιε:

Από τον περασμένο Μάρτη στον πάγκο της είναι ο Βίτορ Καμπέλος. Σχεδόν όλες οι προσθαφαιρέσεις της έχουν γίνει με ελεύθερος παίκτες.

Ανάμεσα σε αυτούς και ο Λεονάρντο Κούτρη.

Γιαγεκλόνια:

Από το 2023 είναι με τον ίδιο προπονητή στον πάγκο της. Έχασε τον Μπάρτοζ Μάζουρεκ που πήγε στη Σάλτσμπουργκ, ενώ δεν έχει κάνει πολλές «λαμπερές» κινήσεις.

Στην ομάδα ανήκει και ο Δημήτρης Ράλλης, που είναι διεθνής με την Ελπίδων

Χόφενχαϊμ:

Στον πάγκο της παραμένει ο Κρίστιαν Ίλζερ από το 2024. Μπορεί να έχασε τον Μπουζαμάνα Τουρέ που πήγε στη Νιούκαστλ.

Ωστόσο, έχει κάνει πολλές κινήσεις με ενδιαφέρον, έχοντας δαπανήσει συνολικά 66.200.000 ευρώ.

Tορένσε:

Μία από τις «εκπλήξεις» της διοργάνωσης. Είναι στη League Phase, παρότι παίζει στη Β’ κατηγορία, καθώς κατέκτησε το Κύπελλο Πορτογαλίας.

Στον πάγκο της είναι ο Λουίς Τραλχάο από τον περασμένο Γενάρη και παραμένει. Έχει ενισχυθεί μόνο με ελεύθερος ή δανεικούς παίκτες, ενώ έχασε και τον Λέο Αζεβέδο.