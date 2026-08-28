Ο ΟΦΗ μοιάζει με «τρένο» χωρίς φρένα, καθώς η πρόκρισή του κόντρα στη ΤΣΣΚΑ Σόφιας είχε έναν πρωτότυπο «συνδυασμό»!

Ο ΟΦΗ «κουζουλάθηκε»! Αυτά που κάνει τον τελευταίο καιρό είναι απίθανα, καθώς κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας, το Superbet Super Cup και στην Ευρώπη έδειξε πως δεν φοβάται.

Οι Κρητικοί ξεκίνησαν το ταξίδι τους από τα Play Offs του Europa League. Το μοναδικό τους «εμπόδιο» στα προκριματικά ήταν η ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Σε ένα ζευγάρωμα που θα έκρινε το αν η ομάδα του Χρήστου Κόντη θα συνέχιζε στην 2η ή την 3η τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Τελικά, ο ΟΦΗ ήταν «αχόρταγος» και έκανε… κομματάκια τους Βούλγαρους, σε μία πρόκριση που είχε έναν πρωτότυπο «συνδυασμό»!

ΟΦΗ και πρόκριση με δύο νίκες για πρώτη φορά μαζί

Στο Παγκρήτιο, έπειτα από μία τέλεια εμφάνιση, το τελικό 3-0 (20/08) έδειχνε λίγο-πολύ το κλαμπ, που θα συνεχίσει στο Europa League.

Στη ρεβάνς και πάλι οι Κρητικοί κέρδισαν, με τον Τιάγκο Νους και τον Γιάννη Θεοδοσουλάκη να «γράφουν» το 0-2 (27/08), που ήταν και το σκορ του αγώνα.

Ο ΟΦΗ κρατάει ψηλά τη σημαία της επαρχίας: Η τελευταία νίκη ομάδας της περιφέρειας στην Ευρώπη, ήταν με το ίδιο σκορ Ο ΟΦΗ φόρεσε τα γιορτινά του, θριάμβευσε επί της ιστορικής ΤΣΣΚΑ Σόφιας και έδωσε πνοή (και όνειρα) όχι μόνο στο ελληνικό ποδόσφαιρο αλλά και στην επαρχία που μαραζώνει.

Δύο νίκες και μία πρόκριση χωρίς να… ιδρώσει, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία του κλαμπ!

Ο ΟΦΗ έχει παίξει και άλλες φορές στην Ευρώπη, έχει αποκλείσει σπουδαίες ομάδες. Παρ’ όλα αυτά, ποτέ του δεν είχε δύο νίκες σε ένα νοκ-άουτ ζευγάρωμα!

Κι όμως, όλες του οι προκρίσεις «συνδυάστηκαν» με ισοπαλία ή ήττα ενδιάμεσα. Ωστόσο, οι «κουζουλοί» Κρητικοί έχουν βαλθεί να «τρελάνουν» τους πάντες, με τα όσα κάνουν!

Και ποιος ξέρει τι μπορεί να έχει η συνέχεια για εκείνους.