Ποιες οι πιθανές αρχικές ενδεκάδες που ετοιμάζουν οι Μπενίτεθ και Πελεγκρίνι για το Μπέτις-Παναθηναϊκός (19/03, 22:00).

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Μπέτις στην έδρα της (19/03, 22:00) για τη μεταξύ τους ρεβάνς στη φάση των «16» του Europa League.

Μετά το 1-0 υπέρ των «πρασίνων» στο ΟΑΚΑ, ο Ράφα Μπενίτεθ γνωρίζει πως το σύνολό του, με οποιοδήποτε αποτέλεσμα πλην της ήττας, είναι 100% στα προημιτελικά.

Οι «πράσινοι» αναμένεται να παραταχθούν με τον Λαφόν στα γκολπόστ και τους Ίνγκασον, Κάτρη και Χάβι στην τριάδα των στόπερ και τους Καλάμπρια – Κυριακόπουλο στα άκρα. Σάντσεθ και Μπακασέτας θα είναι στα χαφ, ο Πελίστρι στη μια πτέρυγα, ο Ταμπόρδα στην άλλη και ο Τετέι στην κορυφή.

Η πιθανή 11άδα της Μπέτις: Πάου Λόπεθ, Μπεγερίν, Μπάρτρα, Νατάν, Φίρπο, Φιντάλγκο, Άμραμπατ, Άντονι, Εζαλζουλί, Φορνάλς, Ερνάντες