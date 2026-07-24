Ο Αλέσιο Λίσι αναφέρθηκε στην πτώση της απόδοσης του ΠΑΟΚ στα τελευταία λεπτά, ενώ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Σανταμαρία.

Ο Αλέσιο Λίσι ξεκίνησε επιτυχώς την πορεία του στον ΠΑΟΚ, επικρατώντας στην Πολωνία της Ντιναμό Κιέβου με 3-2 (23/07), στο πλαίσιο του πρώτου αγώνα για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» μπορεί να βρέθηκε από νωρίς πίσω στο σκορ, ωστόσο έβγαλε αντίδραση και με τρία γκολ από Κωνσταντέλια, Ζαφείρη και Σανταμαρία έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση.

Στις δηλώσεις του μετά το φινάλε της αναμέτρησης, ο Ιταλός τεχνικός έμεινε ικανοποιημένος από την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του, ενώ εξήγησε και τους λόγους που ήρθε η «καθίζηση» μετά το 70΄, όπου η ουκρανική ομάδα δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες και βρήκε εν τέλει και το δεύτερο γκολ της.

Παράλληλα, αποθέωσε και τον Μπατίστ Σανταμαρία.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Αλέσιο Λίσι:

Για το πως είδε το πρώτο του παιχνίδι: «Είναι κάπως δύσκολο να αναλύσω το ματς, γιατί βρεθήκαμε πίσω στο σκορ νωρίς. Δεν παραπονιέμαι για αυτό. Ισοφαρίσαμε γρήγορα, είχαμε έναν τραυματισμό. Ανεβάσαμε την απόδοσή μας και δίκαια πήγαμε με το 1-2 στα αποδυτήρια.

Στο β΄ημίχρονο μπήκαμε πολύ καλά κάναμε το 1-3, εκεί κάπως κινδυνέψαμε, ίσως αξίζανε την ισοφάριση. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από τους παίκτες, οι αλλαγές έδωσαν ταχύτητα και ενέργεια. Παίξαμε πολύ καλά, κοντρολάραμε το ματς και είμαι χαρούμενος για τη νίκη».

Για την «καθίζηση» μετά το 70′: «Σ’ αυτό ευθύνεται ο ψυχολογικός τομέας, ο συναισθηματικός. Ίσως επειδή ο αντίπαλος είναι σε καλύτερη φυσική κατάσταση. Ήμασταν άνετοι στο γήπεδο, είχαμε τον έλεγχο. Μετά όταν σκόραραν όλα έγιναν πολύ γρήγορα.

Η Ντιναμό είναι μία ομάδα που παίζει καλό ποδόσφαιρο, ξέρει τι να κάνει στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, να εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες και να επιτίθεται. Ίσως θα μπορούσα να κάνω και νωρίτερα τις αλλαγές. Ήταν μία μεγάλη ομαδική προσπάθεια. Μία νίκη που ανήκει σε όλη την ομάδα».

Για τον Σανταμαρία και την κατάσταση του Άλι: «Τον Σανταμαρία τον γνωρίζω πολύ καλά. Μας δίνει πολύ μεγάλη δύναμη, ένιωθα ότι τον χρειαζόμασταν. Γι’ αυτό πήραμε αυτή την απόφαση. Για τον Άλι πρέπει να περιμένουμε αύριο τις εξετάσεις. Δεν θέλω να πω αν είναι καλά ή κακά τα δείγματα. Καλύτερα αύριο».