Ο ΠΑΟΚ θέλει να «σοκάρει» την Ντιναμό Κιέβου, φέρνοντάς την αντιμέτωπη με μία άγνωστη συνθήκη.

Ο ΠΑΟΚ έκανε τη δουλειά στον πρώτο αγώνα στην Πολωνία, κόντρα στην Ντιναμό Κιέβου και στην Τούμπα θέλει να την ολοκληρώσει.

Οι «ασπρόμαυροι» έχοντας ως «μαξιλαράκι» το υπέρ τους 3-2 θέλουν να πετάξουν εκτός την ουκρανική ομάδα και να συνεχίσουν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.

Ωστόσο, αν και έχουν ένα μικρό προβάδισμα, δεν θα έχουν εύκολο έργο. Ιδίως, όταν γίνεται λόγος για μία ομάδα που μετρά μόνο προκρίσεις σε νοκ-άουτ συναντήσεις κόντρα σε ελληνικούς συλλόγους!

Η Ντιναμό Κιέβου δεν έχει αποκλειστεί ποτέ από μία ελληνική ομάδα σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Το 1975 έθεσε εκτός τον Ολυμπιακό, ενώ έναν χρόνο αργότερα έκανε το ίδιο και με τον ΠΑΟΚ, σε αμφότερες τις περιπτώσεις για νοκ-άουτ του Κυπέλλου Πρωταθλητριών.

Έπειτα, η ουκρανική ομάδα απέκλεισε την ΑΕΚ τη σεζόν 2017-18, στη φάση των «32» του Europa League, ενώ στον ίδιο γύρο έναν χρόνο αργότερα, έθεσε εκτός συνέχειας και τους Πειραιώτες.

Τέλος, στα προκριματικά της σεζόν 2023-24 για το Conference League, έβαλε στοπ και στον Άρη, αν και χρειάστηκε τη διαδικασία των πέναλτι.

Έως τώρα, λοιπόν, η Ντιναμό Κιέβου μετρά το απόλυτο με 5/5 προκρίσεις. Ένα σερί που ο ΠΑΟΚ θέλει να σταματήσει.