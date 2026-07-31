Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έχει ξεκινήσει… καυτός τη φετινή σεζόν για τον ΠΑΟΚ. Έπιασε ήδη τις επιδόσεις που έχει επιθετικά, σε κάθε του ευρωπαϊκή του σεζόν τα τελευταία τρία χρόνια.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας κάνει… πράγματα και θαύματα και ο Αλέσιο Λίσι ήδη «τρίβει» τα χέρια του.

Ο ΠΑΟΚ διπλασίασε τις νίκες του επί της Ντιναμό Κιέβου, επικρατώντας και στην Τούμπα χάρη σε δύο γκολ του Έλληνα «μάγου» (2-0, 30/07).

Έτσι, πήρε το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, όπου θα βρεθεί αντιμέτωπος με την Άντερλεχτ.

Αν πρέπει να σταθούμε, πάντως, σε ένα πρόσωπο, θα ήταν δίχως αμφιβολία ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός πέτυχε τρία γκολ και μοίρασε μία ασίστ στα δύο παιχνίδια με την Ντιναμό Κιέβο, όντας ο απόλυτος πρωταγωνιστής.

Μάλιστα, το αξιοσημείωτο είναι πως με τα τρία τέρματα που σημείωσε σε αυτά τα δύο παιχνίδια, έφτασε ήδη τις επιδόσεις του, αναφορικά με το σκοράρισμα, σε κάθε του ευρωπαϊκή σεζόν, τα τελευταία τρία χρόνια!

Την αγωνιστική περίοδο 2023-24, ο Κωνσταντέλιας σκόραρε τρεις φορές, σε 16 παιχνίδια στο Conference League (μαζί με τα προκριματικά). Την αμέσως επόμενη χρονιά, σε 11 ματς στο Europa League (μαζί με τα προκριματικά), αλλά και σε 4 που έδωσε για τα προκριματικά του Champions League, σκόραρε και πάλι τρεις φορές. Κάτι που επαναλήφθηκε και το 2025-26, καθώς βρήκε τρεις φορές δίχτυα σε 11 παιχνίδια στη δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση (μαζί με τα προκριματικά).

Τώρα, αν και βρισκόμαστε ακόμα στα μέσα του καλοκαιριού, ο Κωνσταντέλιας έπιασε ήδη τον… μέσο όρο του και ετοιμάζεται για ακόμα καλύτερα πράγματα.