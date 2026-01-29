«Τέλος» στα πρώτα ημίχρονα των αναμετρήσεων της τελευταίας αγωνιστικής της League Europa League. Πού βρίσκονται ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός;

Ημίχρονο και στις 18 αναμετρήσεις της League Phase του Europa League! Απομένουν ακόμα 45 λεπτά συν τις όποιες καθυστερήσεις, ώστε να γνωρίζουμε τις ομάδες, τα τελικά «πλασαρίσματα» και την 24άδα.

Ωστόσο, το ενδιαφέρον πηγαίνει… αυτόματα στις δύο ελληνικές «μονομαχίες». Ο ΠΑΟΚ πήρε προβάδισμα στο σκορ απέναντι στη Λυών. Ο Γιώργος Γιακουμάκης σκόραρε στο 20ο λεπτό, ένα γκολ, που κανείς δεν πανηγύρισε, λόγω του τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία.

Όμως, οι Θεσσαλονικείς δέχτηκαν την ισοφάριση στο 34ο λεπτό με τον Ρεμί Ιμπέρ. Μάλιστα, για όλο το δεύτερο ημίχρονο θα παίξουν και με παίκτη λιγότερο, καθώς ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είδε δύο κίτρινες, μέσα σε λίγα λεπτά.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου τη -δεδομένη στιγμή- είναι στους 13 βαθμούς. Αριθμός, που την «τοποθετεί» στη 17η θέση της βαθμολογίας.

Από εκεί και πέρα, και ο Παναθηναϊκός είναι στην ισοπαλία στο ημίχρονο με τη Ρόμα. Σε ένα ματς, που από πάρα πολύ νωρίς παίζει με παίκτη παραπάνων, μετά την αποβολή του Τζανλούκα Μαντσίνι.

Με τον έναν βαθμό, που προσθέτουν αυτή τη στιγμή οι «πράσινοι» είναι στους 12 βαθμούς και στη 19η θέση.

Σε περίπτωση, που όλα τελείωναν τώρα, ο ΠΑΟΚ θα «διάλεγε» στην αυριανή κλήρωση για αντίπαλό του, την Γκενκ ή τον Ερυθρό Αστέρα.

Παράλληλα, ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να «πέσει» με μία εκ των Φενέρμπαχτσε ή Βικτόρια Πλζεν.

Ωστόσο, απομένουν ακόμα 45 λεπτά, για να τα γνωρίζουμε… όλα!

Δείτε στην παρακάτω φωτογραφία τη βαθμολογία του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ στη League Phase του Europa League: