Ο Ολυμπιακός δέχθηκε σοβαρό «πλήγμα», καθώς θα χάσει για καιρό τον Σαντιάγο Έσε. Τι ισχύει με τη λίστα της UEFA για τα παιχνίδια του Europa League;

Από την πρώτη στιγμή φάνηκε πως το πρόβλημα που αποκόμισε ο Σαντιάγο Έσε από το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ (08/11, 1-1) δεν ήταν κάτι απλό.

Ο Ολυμπιακός είδε τον Αργεντίνο χαφ να αποχωρεί από το ντέρμπι που διεξήχθη στο «Γ. Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με τη μαγνητική να επιβεβαιώνει πως πρόκειται για σοβαρό τραυματισμό.

Ο Έσε υπέστη κάκωση στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του γόνατος. Κάτι που θα τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για ένα διάστημα περίπου έξι εβδομάδων. Αυτό, φυσικά, σημαίνει πως ο 25χρονος αναμένεται να απουσιάσει από όλα τα παιχνίδια των Πειραιωτών, έως το φινάλε του 2026.

Αναλυτικά, οι αγώνες που θα απουσιάσει ο Έσε:

1) 22 Νοεμβρίου 2026 – Stoiximan Super League (11η αγωνιστική): Ολυμπιακός – Ηρακλής

2) 26 Νοεμβρίου 2026 – Europa League (5η αγωνιστική): Ολυμπιακός – Μίλαν

3) 29 Νοεμβρίου 2026 – Stoiximan Super League (12η αγωνιστική): Άρης – Ολυμπιακός

4) 2 Δεκεμβρίου 2026 – Superbet Κύπελλο Ελλάδας (5η αγωνιστική): Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

5) 5 Δεκεμβρίου 2026 – Stoiximan Super League (13η αγωνιστική): Ολυμπιακός – ΑΕΚ

6) 10 Δεκεμβρίου 2026 – Europa League (6η αγωνιστική): Τσέλιε – Ολυμπιακός

7) 13 Δεκεμβρίου 2026 – Stoiximan Super League (14η αγωνιστική): Ατρόμητος – Ολυμπιακός

8) 20 Δεκεμβρίου 2026 – Stoiximan Super League (15η αγωνιστική): Ολυμπιακός – Παναιτωλικός

Τι ισχύει με τη λίστα της UEFA

Από εκεί και πέρα, αξίζει να σημειωθεί πως ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να προβεί σε κάποια αλλαγή στην ευρωπαϊκή του λίστα, ώστε να αντικαταστήσει τον Σαντιάγο Έσε, όπως είχε συμβεί με τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, όταν τραυματίστηκε σοβαρά ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Ο κανονισμός της UEFA δίνει το δικαίωμα σε κάθε ομάδα να κάνει μία αλλαγή, κατά τη διάρκεια της League Phase, η οποία αφορά μακροχρόνιο τραυματισμό. Δηλαδή, ένα πρόβλημα που θέτει έναν ποδοσφαιριστή νοκ-άουτ, για τουλάχιστον 60 ημέρες.