Ο Χρήστος Κόντης ήταν πανευτυχής, μετά τη νίκη του ΟΦΗ απέναντι στη Χάποελ Μπερ Σεβά (05/11, 0-2)!

Ο ΟΦΗ έχει «κουζουλάνει» τους πάντες! Ακόμα μία νίκη στο Europa League, φτάνοντας τους έξι βαθμούς, έπειτα από τέσσερις αγωνιστικές.

Οι Κρητικοί κέρδισαν με 2-0 τη Χάποελ Μπερ Σεβά, χάρη στα τέρμα των Αχιλλέα Πούγγουρα και Ταξιάρχη Φούντα.

Πλέον, έχουν ανέβει στη 16η θέση και ελπίζουν στην πρόκριση στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης!

Ο Χρήστος Κόντης ήταν πανευτυχής στις δηλώσεις του στην κάμερα της Magenta TV.

Ανέφερε πως είναι απόλυτα ικανοποιημένος από την προσπάθεια της ομάδας του, αλλά ένιωθε μία απερίγραπτη «χαρά» που τους έβλεπε να παίζουν.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη:

Για το σημερινό παιχνίδι:

«Θέλω να πω ένα τεράστιο μπράβο στα παιδιά. Κάναμε μια φανταστική εμφάνιση. Χαιρόμουν να τους βλέπω να παίζουν ποδόσφαιρο σήμερα. Νομίζω ότι κάναμε περήφανο όλο τον κόσμο που ήρθε εδώ, τον κόσμο που μας είδε από την Κρήτη και από όλη την Ελλάδα. Ήταν ένα απίστευτο παιχνίδι, ένα απίστευτο αποτέλεσμα, μια μεγάλη νίκη. Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε».

Για το τον τρόπο που ήρθε η νίκη:

«Είχα πει και πριν το παιχνίδι ότι η Χάποελ είναι μια πολύ καλή ομάδα, που έχει έναν συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού. Έπρεπε να ήμασταν πολύ συγκεντρωμένοι, τακτικά πιστοί στο πλάνο μας. Ξέραμε τον τρόπο να τους αντιμετωπίσουμε. Θέλαμε απλά λίγο χρόνο να προσαρμοστούμε στην αρχή, ειδικά οι χαφ μας. Κλέψαμε πάρα πολλές μπάλες, είχαμε πολύ καλές προϋποθέσεις. Ήταν ένα παιχνίδι που μπορούσαμε να βάλουμε πολλά περισσότερα γκολ αν ήμασταν πιο συγκεντρωμένοι στην τελική πάσα».