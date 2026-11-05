Ο Ολυμπιακός πρόσθεσε ακόμα έναν βαθμό στο «σακούλι» του για το Europa League, με τον Στέφαν Ορτέγκα να κάνει «μυθικά» πράγματα!

Ο Ολυμπιακός είναι -έστω και για λίγες ώρες- στην κορυφή του Europa League.

Οι Πειραιώτες συνεχίζουν την αήττητη πορεία τους στην Ευρώπη, έπειτα από το 0-0 απέναντι στη Ρεν (04/11).

Σε ένα ματς που δημιούργησαν, είχαν ευκαιρίες, αλλά ο δείκτης του σκορ δεν… ξεκόλλησε.

Μεγάλο ρόλο έπαιξε και ο Στέφαν Ορτέγκα, ο οποίος πραγματοποίησε μία «μυθική» εμφάνιση.

Και δεν είναι η πρώτη φορά, με τον Γερμανό τερματοφύλακα να έχει εξελιχθεί σε «φύλακα άγγελο» για την ομάδα του!

Οι «τρομακτικές» επιδόσεις του Ορτέγκα

Απέναντι στη Ρεν έμοιαζε με ένα πραγματικό «τείχος»! Τελείωσε την αναμέτρηση με την υψηλότερη βαθμολογία στο Sofascore (9.1), όντας ο MVP.

Συνολικά μέτρησε τέσσερις επεμβάσεις, δύο από προσπάθειες εντός περιοχής, «εξαφανίζοντας» 1.81 γκολ, ενώ είχε και μία επιτυχημένη έξοδο!

Αυτή ήταν και η τρίτη φορά στην Ευρώπη που κρατάει το… μηδέν και ένατη συνολικά.

Ο Γερμανός πορτιέρε έχει εξελιχθεί σε έναν «Κέρβερο» για την ομάδα του, με τρομακτικές επιδόσεις!

Στη Stoiximan Super League μετράει 2.7 αποκρούσεις ανά ματς, με 85% επιτυχία, αλλά και «σώζοντας» τρία γκολ.

Στο Europa League έχει μία ανάλογη εικόνα. Συνολικά τρεις επεμβάσεις ανά παιχνίδι, 92.3% επιτυχία στις αποκρούσεις του, έχοντας «εξαφανίσει» 2.3 γκολ!

Δηλαδή, πριν καλά-καλά φτάσουμε στα μισά της σεζόν έχει καταφέρει να «σώσει» 5.3 γκολ, με βάσει της μονάδας μέτρησης των xGoals!

Αριθμοί που από μόνοι τους κάνουν «θόρυβο».