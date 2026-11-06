Ο Ανδρέας Μπουχαλάκης ήταν σχεδόν… αλάνθαστος κόντρα στη Χάποελ Μπερ Σεβά, όντας εκ των κομβικότερων παικτών του ΟΦΗ.

Ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, αν και δεν είχε άμεση συμμετοχή σε κάποιο γκολ του ΟΦΗ, ήταν ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό χώρο, κόντρα στη Χάποελ Μπερ Σεβά.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη επικράτησε με 2-0 στο Βουκουρέστι (05/11), στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, με αποτέλεσμα να φτάσει τους έξι βαθμούς. Μετρά δύο νίκες, κόντρα στους Ισραηλινούς και τη Χόφενχαϊμ, αλλά και δύο ήττες με Μπάγερ Λεβερκούζεν και Ρεν.

Όσα έκανε ο Έλληνας χαφ στο γήπεδο, το βράδυ της Πέμπτης, είναι άξια θαυμασμού. Ο Ανδρέας Μπουχαλάκης ξεκίνησε στο βασικό σχήμα και αγωνίστηκε συνολικά για 89 λεπτά.

Σε αυτό το διάστημα, σχεδόν όλο το παιχνίδι του ΟΦΗ περνούσε από τα πόδια του. Μέτρησε συνολικά 56/63 πάσες (89% ακρίβεια), έχοντας και 6/7 μακρινές μεταβιβάσεις! Είχε 77 επαφές με την μπάλα, αλλά μόλις μία εξ αυτών ήταν ανεπιτυχής, ενώ παράλληλα κέρδισε και 2 φάουλ από τους αντιπάλους του.

Από εκεί και πέρα, μετέφερε την μπάλα για τον ΟΦΗ σε 18 περιπτώσεις, είχε 8 αμυντικές συνεισφορές, 2 εκκαθαρίσεις και 10 ανακτήσεις κατοχής! Από τις 10 μονομαχίες που έδωσε, ο Μπουχαλάκης βγήκε νικητής στις 8, υποπίπτοντας μόλις σε 2 φάουλ.

Γενικότερα, ο έμπειρος μέσος είχε μία πολύ «γεμάτη» εμφάνιση και αποτέλεσε, ίσως, τον κυριότερο λόγο που οι Κρητικοί μπόρεσαν να ελέγξουν στο απόλυτο τον ρυθμό του αγώνα.