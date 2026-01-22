Η τεράστια νίκη του ΠΑΟΚ απέναντι στην Μπέτις έφερε την «υπογραφή» του αρχηγού του, Αντρίγια Ζίβκοβιτς!

Ο ΠΑΟΚ κυριάρχησε της Μπέτις και με το 2-0 (22/01) στην Τούμπα, για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League, εξασφάλισε, επί της ουσίας, την ευρωπαϊκή του συνέχεια, φτάνοντας στους 12 βαθμούς. Οι πρωταγωνιστές ήταν πολλοί, όμως ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς παρουσίασε μία… ραψωδία!

Ο αρχηγός του «Δικεφάλου του Βορρά» ήταν… παντού στον αγωνιστικό χώρο! Το γκολ που πέτυχε, για να ανοίξει τον δρόμο προς τη νίκη, αποτέλεσε απλώς το «κερασάκι στην τούρτα»! Ο Γιακουμάκης τον διαδέχθηκε και με εύστοχο χτύπημα πέναλτι, έγραψε το τελικό 2-0.

Έπειτα από ένα «σεμινάριο» υπομονής και κυκλοφορίας της μπάλας, ο Γιακουμάκης γύρισε στο συμπαίκτη του στη μικρή περιοχή, με τον Σέρβο να μην αστοχεί εξ επαφής και να πετυχαίνει το πρώτο τέρμα του ΠΑΟΚ, στο 67ο λεπτό της αναμέτρησης.

Τι άλλο έκανε, όμως, ο 29χρονος εξτρέμ; Είχε συνολικά 28/32 ολοκληρωμένες πάσες (88%), με 3/4 μακρινές μπαλιές, δύο πάσες-κλειδιά προς τους συμπαίκτες του, ενώ ήταν υπεύθυνος και για τη δημιουργία μίας μεγάλης ευκαιρίες. Όλα αυτά, «χώρεσαν» σε 55 επαφές.

Το «έργο» του Ζίβκοβιτς, ωστόσο, δεν σταμάτησε αποκλειστικά στον επιθετικό τομέα. Αντίθετα, αποδείχθηκε ιδιαιτέρως κομβικός και στην άμυνα του ΠΑΟΚ.

Για την ακρίβεια, είχε 3/3 επιτυχημένα τάκλιν, κέρδισε τις 5 από τις 8 μονομαχίες που χρειάστηκε να δώσει, ενώ ανέκτησε την κατοχή της μπάλας σε 7 περιπτώσεις!

Αν και η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου είχε, δεδομένα, αρκετά πρόσωπα που ξεχώρισαν στην τεράστια νίκη με την ισπανική ομάδα, ο Ζίβκοβιτς ήταν εκείνος που βγήκε μπροστά, για να δείξει το μονοπάτι στους συμπαίκτες του!