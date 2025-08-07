Ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος για το πρώτο του επίσημο παιχνίδι στη σεζόν. Τι σκέφεται ο Ραζβάν Λουτσέσκου εν όψει Βόλφσμπεργκερ (07/08, 20:30).

Όλα είναι έτοιμα και ο περισσότερος ποδοσφαιρικός κόσμος της Ελλάδας σε λίγες ώρες θα είναι… καθηλωμένος στην τηλεόραση.

ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός «μπαίνουν» στη «μάχη» για τα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Απ’ τη μοναδική ομάδα, που δεν έχουμε δείγμα γραφής είναι από αυτή του Ραζβάν Λουτσέσκου. Οι Θεσσαλονικείς δίνουν το πρώτο τους επίσημο ματς και θέλουν να πάρουν ένα μικρό προβάδισμα εν όψει της ρεβάνς με τη Βόλφσμπεργκερ.

Μία πρεμιέρα έχει πάντα τις δυσκολίες της. Για αυτόν τον λόγο ο Ραζβάν Λουτσέσκου όλα δείχνουν πως θα πάει με… περσινή συνταγή. Δηλαδή, τον πρώτο «λόγο» για την ενδεκάδα θα τον έχουν ποδοσφαιριστές, που είναι από την περασμένη σεζόν στο κλαμπ.

Άλλστε, σχεδόν όλα του τα χρόνια στους Θεσσαλονικείς δύσκολα δίνει φανέλα βασικού στις μεταγραφές με το… καλησπέρα.

Για την ακρίβεια, κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Γίρι Παβλένκα. Στο κέντρο της άμυνας οι Τόμας Κεντζιόρα, ενώ δίπλα του θα είναι ο Γιάννης Μιχαηλίδης. Στα δεξιά θα είναι ο Ζοάν Σάστρε και ο Ράχμαν Μπάμπα.

Επίσης, θέσεις βασικών διεκδικούν οι Γκρεγκ Τέιλορ και Τζόντζο Κένι, αλλά με λιγότερες πιθανότητες.

#PAOKTV Πάμε να δούμε την τελευταία προπόνηση της ομάδας στη Νέα Μεσημβρία, μία ημέρα πριν τον αγώνα κόντρα στη Βόλφσμπεργκερ στο γήπεδο της Τούμπας! #training #video #PAOK #OurWay — PAOK FC (@PAOK_FC) August 6, 2025

Στα χαφ το δίδυμο Μαντί Καμαρά, Σουαλιχό Μεΐτέ μοιάζει να έχει «κλειδώσει», όπως και η θέση στο «10», μιας και θα είναι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας.

Στα «φτερά» της επίθεσης -κατά πάσα πιθανότητα- θα δούμε τους Τάισον και Αντρίγια Ζίβκοβιτς, με τον Δημήτρη Πέλκα να διεκδικεί μία θέση. Στην κορυφή θα είναι ο Φέντορ Τσάλοφ, μιας και δεν υπάρχουν εναλλακτικές.

Αναλυτικά, η πιθανή ενδεκάδα του ΠΑΟΚ:

Παβλένκα, Σάστρε, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Μπάμπα, Μεΐτε, Καμαρά, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Τσάλοφ.