Ο Ρουί Βιτόρια έδωσε φανέλα βασικού στον Τετέ, στο ματς του Παναθηναϊκού κόντρα στη Σαχτάρ Ντόνετσκ.

Ο Ρουί Βιτόρια επέλεξε τον Τετέ να αντικαταστήσει στη θέση «10» τον τραυματία Τάσο Μπακασέτα, ο οποίος θα χάσει τα δύο παιχνίδια του Παναθηναϊκού με τη Σαχτάρ για τον 3o προκριματικό γύρο του Europa League λόγω μυϊκού τραυματισμού.

Ο 25χρονος Βραζιλιάνος θα ξεκινήσει βασικός για πρώτη φορά φέτος, και μάλιστα σε μια θέση που έχει αγωνιστεί ελάχιστα κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας.

Ο Ντραγκόφσκι θα υπερασπιστεί την εστία, ενώ η αμυντική τετράδα αποτελείται από τους Τουμπά και Πάλμερ-Μπράουν στο κέντρο, και τους Κώτσιρα και Κυριακόπουλο στα πλάγια.

Στη μεσαία γραμμή, ο Τσιριβέγια θα παίξει στο «6», ο Μαξίμοβιτς στο «8», και ο Τετέ σε ρόλο επιτελικού χαφ.

Στα άκρα της επίθεσης θα βρίσκονται οι Πελίστρι και Τζούρισιτς, ενώ στην κορυφή της επίθεσης θα αγωνιστεί ο Σφιντέρσκι.