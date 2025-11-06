Η πιθανή ενδεκάδα που θα παρατάξει ο Παναθηναϊκός, στο παιχνίδι της Σουηδίας απέναντι στη Μάλμε.

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για «μάχη», απέναντι στη Μάλμε (06/11, 19:45), στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής στη League Phase του Europa League.

Οι «πράσινοι», με τον Ράφα Μπενίτεθ για πρώτη φορά στον πάγκο τους σε ματς ευρωπαϊκής διοργάνωσης, θέλουν να επιστρέψουν στα νικηφόρα αποτελέσματα, μετά την πρεμιέρα τους κόντρα στη Γιουνγκ Μπόις, ώστε να θέσουν τις βάσεις για την πρόκριση.

Υπενθυμίζουμε πως είχαν ακολουθήσει δύο ήττες από Γκόου Αχέντ Ιγκλς, στο ΟΑΚΑ, και Φέγενορντ, στην Ολλανδία.

Ποιο φαίνεται να είναι, λοιπόν, το πλάνο, για την αρχική σύνθεση του Παναθηναϊκού; Αρχικά, κάτω από τα δοκάρια, πιθανότατα, θα είναι ο Ντραγκόφσκι.

Στην τετράδα της άμυνας θα βρεθούν, από δεξιά προς τα αριστερά, οι Κώτσιρας, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά και Μλαντένοβιτς.

Από εκεί και πέρα, στον χώρο του κέντρου, προβάδισμα για το δίδυμο στα χαφ μοιάζει να έχουν οι Τσιριβέγια και Σιώπης.

Στα δύο φτερά της επίθεσης, η λογική λέει πως θα είναι ο Τετέ με τον Ζαρουρί, ενώ ο Τζούρισιτς θα κινείται πίσω από τον μοναδικό προωθημένο, Κάρολ Σφιντέρσκι.

Αναλυτικά, η αποστολή του Παναθηναϊκού:

Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.