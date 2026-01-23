Όλα όσα έκανε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας στο ΠΑΟΚ-Μπέτις (22/01, 2-0), ερχόμενος από τον πάγκο και άλλαξε το ματς.

Το ΠΑΟΚ-Μπέτις (22/01, 2-0) ήταν ακόμα μία απόδειξη του πόσο επιδραστικός είναι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας για τον «Δικέφαλο του Βορρά» και πως δικαίως έχει λάβει τον τίτλο του «ηγέτη» αυτής της ομάδας.

Ο 22χρονος μεσοεπιθετικός δεν ξεκίνησε ως βασικός, αλλά πέρασε ως αλλαγή και αγωνίστηκε για 36′. Πόσα κατάφερε μέσα σε αυτά; Πάρα πολλά!

Δεν είναι υπερβολή: ο Γιάννης Κωνσταντέλιας άλλαξε το ΠΑΟΚ-Μπέτις. Μπήκε στο γήπεδο στο 54′ και παρότι προερχόταν από μία εβδομάδα που ταλαιπωρήθηκε πολύ, λόγω βαριάς ίωσης, έδειξε πανέτοιμος για το μεγάλο ματς.

Πέρα από το κερδισμένο πέναλτι για το 2-0 στο 86′, δημιούργησε δύο μεγάλες ευκαιρίες, έχοντας δύο πάσες-κλειδιά. Παράλληλα, οι μεταβιβάσεις του είχαν 77% ποσοστό επιτυχίας (10/13), με τις 9 από τις 11 που επιχείρησε στο μισό του αντιπάλου να ολοκληρώνονται. Όλα αυτά μέσα σε 22 επαφές με την μπάλα.

Όπως έγραψε και η Marca, «ο ταλαντούχος Γιάννης ο Κωνσταντέλιας, το μεγάλο αστέρι του ΠΑΟΚ, ο οποίος ήταν οριακά έτοιμος για το παιχνίδι με την Μπέτις, αλλά δεν άργησε να δείξει την επιθετική του διαύγεια», για να συμπληρώσει: «Με κίνηση στον κενό χώρο, ξεκίνησε μια φάση που, αφού πέρασε από τα πόδια του Μεϊτέ, κατέληξε σε σέντρα του Γιακουμάκη, με τον Ζίβκοβιτς να σκοράρει με κεφαλιά, εντελώς αμαρκάριστος. Ένα γκολ που άνοιξε το σκορ».

Τέλος, οι Ισπανοί τόνισαν πως «έβλεπαν» να έρχεται και το δεύτερο γκολ: «Με τον Κωνσταντέλια να καθοδηγεί τις αντεπιθέσεις, το 2-0 έμοιαζε θέμα χρόνου. Ο Μοράντε υπέπεσε σε πέναλτι πάνω στον Κωνσταντέλια και ο Γιακουμάκης έβαλε οριστικό τέλος στο παιχνίδι».