Οι σκέψεις του Ραζβάν Λουτσέσκου για την αρχική ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, στη ρεβάνς με την Θέλτα (26/02, 22:00).

Ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του μία πάρα πολύ δύσκολη αποστολή, αφού δεδομένα από την αρχική του ενδεκάδα απέναντι στην Θέλτα, θα απουσιάσουν πολλά και βασικά στελέχη της ομάδας.

Στη ρεβάνς με τους Ισπανούς, μετά το 2-1 υπέρ τους στην Τούμπα, ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν υπολογίζει στους: Παβλένκα, Λόβρεν, Μεϊτέ, Τάισον, Πέλκα, Κωνσταντέλια, Ντεσπόντοφ, Ιβανούσετς, τον τιμωρημένο Αντρίγια Ζίβκοβιτς και τον Ανέστη Μύθου που σήκωσε πυρετό.

Το έργο είναι εξαιρετικά δύσκολο, όμως το μήνυμα από το εσωτερικό της ομάδας είναι ξεκάθαρο. «Δεν πρέπει να ρωτάτε έναν προπονητή ή έναν ποδοσφαιριστή για ρεαλιστικές ελπίδες πρόκρισης. Αλλιώς ποιος ο λόγος που βρεθήκαμε εδώ;», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ραζβάν Λουτσέσκου, μεταφέροντας και μια σύντομη συνομιλία που είχε με τον Γιάννη Κωνσταντέλια: «Μου είπε “θα περάσουμε”. Τον ρώτησα γιατί και απάντησε: “γιατί αυτό είναι το ποδόσφαιρο”».

Στη διάθεση του προπονητή του ΠΑΟΚ έχουν τεθεί μόλις 18 ποδοσφαιριστές, άρα οι επιλογές για την αρχική ενδεκάδα απέναντι στην Θέλτα είναι συγκεκριμένες.

Ο Τσιφτσής θα είναι κάτω από τα δοκάρια, με τους Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα μπροστά του. Στα χαφ θα υπάρχει τριάδα, με τους Οζντόεφ, Μπιάνκο και Ζαφείρη. Στα άκρα θα πάρουν θέση οι Χόρχε Σάντσες και Χατσίδης, ενώ ο Γιώργος Γιακουμάκης θα βρίσκεται στην κορυφή.