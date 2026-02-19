Γνωστή έγινε η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ για την αναμέτρηση με τη Θέλτα (19/02, 19:45) στην Τούμπα και τα Play Offs του Europa League.

Επιστροφή για τον ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Οι Θεσσαλονικείς δεν μπόρεσαν να «μπουν» στην 8άδα της League Phase του Europa League και το «ταξίδι» τους θα είναι στα Play Offs.

Απέναντί του θα βρει μία ομάδα, που είχε ξανασυνατήσει στη διοργάνωση. Η Θέλτα (19/02, 19:45) έχει ταξιδέψει στην Ελλάδα, με στόχο να πάρει ένα μικρό προβάδισμα για την πρόκριση στη φάση των «16».

Λίγη ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης, έγιναν γνωστές και οι ενδεκάδες των δύο ομάδων, με τον ΠΑΟΚ να έχει σοβαρές απουσίες.

Κάτω από την εστία θα είναι ο Άντωνης Τσιφτσής. Οι Τζόντζο Κένι, Ντέγιαν Λόβρεν, Αλεσάντρο Βολιάκο και Γκρεγκ Τέιλορ θα είναι από δεξιά προς αριστερά στην άμυνα.

Στο κέντρο θα παίξουν οι Μαντί Καμαρά, Μαγκομέντ Οζντόεφ και μπροστά τους θα είναι ο Χρήστος Ζαφείρης. Στο ένα «φτερό» της επίθεσης θα είναι ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, στο άλλο ο Τάισον και στην κορυφή ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Λόβρεν, Βολιάκο, Τέιλορ, Καμαρά, Οζντόεφ, Ζαφείρης, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Γερεμέγεφ.

Στον πάγκο θα είναι οι: Παβλένκα, Μοναστηρλής, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Μπάμπα, Μπιάνκο, Θυμιάνης, Σάντσεζ, Μπέρδος, Χατσίδης, Μύθου.