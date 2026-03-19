Να εξασφαλίσει και τυπικά το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Conference League θέλει η ΑΕΚ που υποδέχεται την Τσέλιε στην κατάμεστη Allwyn Arena (19:45, CosmoteSport 3, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, sport-fm.gr), σε ένα παιχνίδι που ουσιαστικά είναι τυπική διαδικασία αφού η Ένωση στο πρώτο ματς πήρε τη μεγάλη νίκη με 4-0 στη Σλοβενία.

Παράλληλα, ο Μάρκο Νίκολιτς ήταν ξεκάθαρος στη συνέντευξη Τύπου, τονίζοντας το ματς δεν είναι φιλικό, ενώ επισήμανε πως πρέπει οι παίκτες του να δείξουν σεβασμό σαν να κρίνεται η πρόκριση από το 0-0 και να πάρουν τη νίκη.

«Θα είναι ακόμα μια μεγάλη ανταγωνιστική αναμέτρηση, δεν είναι φιλικό, έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα αλλά δεν έχουμε προκριθεί, είναι δεδομένο. Πρέπει να είμαστε σοβαροί, να δείξουμε σεβασμό, να παίξουμε στο μάξιμουμ δυνατοτήτων, σαν να είμαστε στο 0-0 ή σαν να έχουμε χάσει 1-0 και να πιέσουμε, να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο, θέλουμε να προκριθούμε».

Στο όριο των καρτών για την ΑΕΚ είναι έξι παίκτες (Πινέδα, Ρότα, Γιόβιτς, Μαρίν, Μάνταλος, Βίντα), όμως, ο Νίκολιτς δεν φαίνεται να το έχει στο μυαλό του κάνοντας λόγο πως πρόκειται να κατεβάσει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα. Ωστόσο, δεν αποκλείεται να δώσει κάποιες ανάσες στον Ρότα με τον Γκεοργκίεφ να παίρνει τη θέση ως δεξιός μπακ, όπως επίσης και να προφυλάξει τον Πινέδα με τον Περέιρα καθώς ο Μαρίν έχει δηλωθεί να εκτίσει την ποινή του κόντρα στην Κηφισιά.

Τέλος, στην κορυφή της επίθεσης φανέλα βασικού διεκδικεί και ο Ζίνι, με επικρατέστερο να μείνει στον πάγκο να είναι ο Βάργκα, που στο ξεκίνημα της προπόνησης της Τετάρτης (18/03) έκανε ατομικό πρόγραμμα, χωρίς όμως να υπάρχει λόγος ανησυχίας.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα – Γκεοργκίεφ, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος – Περέιρα, Μαρίν, Γκατσίνοβιτς, Κουτέσα – Ζίνι, Γιόβιτς.

Τσέλιε (Βίτορ Καμπέλος): Λέμπαν – Νιέτο, Μπέιγκερ, Toυτισκίνας, Κάρνιτσνικ – Χρκα, Κβέσιτς, Σέσλαρ – Ιοσίφοφ, Βάνσας, Κούτσις.