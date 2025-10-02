Ποιες μοιάζουν οι πιο πιθανές επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου, για την αρχική ενδεκάδα του ΠΑΟΚ απέναντι στην Θέλτα.

Η Θέλτα στον δρόμο του ΠΑΟΚ, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League, και ο Ραζβάν Λουτσέσκου ετοιμάζει για το εκτός έδρας ματς (02/10, 22:00), κάποιες αλλαγές στην αρχική ενδεκάδα.

Οι Θεσσαλονικείς θέλουν όσο τίποτα να δώσουν «τέλος» στο αρνητικό σερί των τεσσάρων αγώνων χωρίς νίκη. Γνωρίζουν, όμως, πως οι Ισπανοί, ακόμα κι αν δεν έχουν νίκη εδώ και οκτώ αγωνιστικές, δεν θα είναι εύκολη «λεία».

Το «πλάνο απόδρασης» του ΠΑΟΚ από την έδρα της Θέλτα, θέλει τον Λουτσέσκου να εμπιστεύεται πρόσωπα στην αρχική ενδεκάδα, όπως ο Βολιάκο και ο Μπλάνκο.

Ο πρώτος στο κέντρο της άμυνας, πλάι στον Μιχαηλίδη, και ο δεύτερος στα χαφ, πλάι στον Οζντόεφ.

Ο Παβλένκα είναι δεδομένο πως θα είναι κάτω από τα δοκάρια, ενώ οι Σάστρε και Μπάμπα θα πάρουν θέση στα άκρα της άμυνας.

Ο Γιακουμάκης μοιάζει ο επικρατέστερος για την κορυφή της επίθεσης και πίσω του, προβάδισμα έχουν για να βρεθούν οι Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας και Ιβανούσετς.

Τέλος, εκτός αποστολής από το Θέλτα-ΠΑΟΚ έχει μείνει ο Δημήτρης Πέλκας, λόγω τραυματισμού.