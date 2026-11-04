Ο Ρέμο Φρόιλερ «έδειξε» μέσα από τα λόγια του, πριν από τον αγώνα κόντρα στη Ρεν, γιατί διαθέτει ξεχωριστό mentality.

Ο Ρέμο Φρόιλερ έχει εξελιχθεί σε έναν εκ των πολυτιμότερων ποδοσφαιριστών του Ιμανόλ Αλγουαθίλ, με κρίσιμες ασίστ στα νικητήρια παιχνίδια του Ολυμπιακού, αλλά και ηγετική εικόνα στον χώρο της μεσαίας γραμμής.

Ο Ελβετός χαφ, έως τώρα μετρά 13 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις με τους Πειραιώτες, έχοντας μοιράσει 4 ασίστ. Όλες ήρθαν σε νικητήριο γκολ για τους «ερυθρόλευκους».

Πρώτα ήταν στο ματς με τη Γιαγκελόνια, όταν σέντραρε για το κεφάλι του Γιάρεμτσουκ, που έγραψε το 2-1 στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Έπειτα, στη Λιβαδειά βρήκε τον Σάλιακα για το 0-1 στις καθυστερήσεις. Παράλληλα, ο Φρόιλερ είχε την ασίστ και στον Ρέτσο, στο ντέρμπι «αιωνίων» με τον Παναθηναϊκό (11/10, 1-0), αλλά και στο buzzer-beater του Ζέλσον Μαρτίνς, κόντρα στην Κηφισιά.

🔴⚪🗣️ Freuler: "I believe we have what it takes to win. We have quality, and the fact that we have secured three victories in the competition proves that".

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🔴⚪🗣️ Φρόιλερ: «Πιστεύω πως έχουμε ό,τι χρειάζεται για να κερδίσουμε, έχουμε ποιότητα. Το γεγονός ότι έχουμε… pic.twitter.com/IerhYRYhhH — Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 3, 2026

Στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, πριν από το παιχνίδι κόντρα στη Ρεν, για την 4η αγωνιστική, ο έμπειρος μέσος «έδειξε» μέσα από δύο ατάκες του, γιατί διαθέτει ξεχωριστό mentality.

Αρχικά, φανέρωσε τον αλτρουισμό του, δηλώντας πως δεν ενδιαφέρεται εάν θα σκοράρει, ή θα μοιράσει ασίστ, αρκεί να μπορεί να βοηθά την ομάδα του.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο παιχνίδι με την Κηφισιά στη Λεωφόρο, τονίζοντας πως η εικόνα του Ολυμπιακού δεν ήταν η επιθυμητή. Κάτι που δείχνει πως δεν υπήρχε καμία διάθεση να ξεχαστεί, λόγω της νίκης που ήρθε στο φινάλε.

«Το ελπίζω, να συνεχίσω έτσι. Δεν με πειράζει να δίνω περισσότερες ασίστ αντί για γκολ, θέλω να βοηθάω την ομάδα μου. Δεν με πειράζει ο τρόπος.

Έχουμε την ποιότητα για να προχωρήσουμε στο Europa League. Το γεγονός πως έχουμε τρεις νίκες το δείχνει αυτό. Γνωρίζουμε πως είναι δύσκολο το αυριανό παιχνίδι αλλά και το πρόγραμμα. Ξέρουμε πως με την Κηφισιά δεν παίξαμε καλά. Αύριο να δείξουμε την ποιότητά μας και να κερδίσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρέμο Φρόιλερ.