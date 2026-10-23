Ο Ολυμπιακός πήρε αυτό που ήθελε από τον αγώνα με τη Σπάρτα Πράγας, όμως ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ έχει εντοπίσει κάτι που θέλει να βελτιώσει.

Ο Ολυμπιακός βρήκε με τον Αρμάντο Γκονζάλες το «χρυσό» γκολ που έψαχνε κόντρα στη Σπάρτα Πράγας στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Οι Πειραιώτες εκκίνησαν ιδανικά στη φετινή League Phase του Europa League, φτάνοντας σε τρεις νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές, απέναντι σε Γιαγκελόνια, Μαρσέιγ και Σπάρτα Πράγας.

Ωστόσο, παρά το «απόλυτο», ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ έχει εντοπίσει ένα στοιχείο, που θέλει να βελτιώσει άμεσα στη ομάδα του. Αυτό εντοπίζεται στη δυσκολία που παρουσιάζει ο Ολυμπιακός να βρίσκει το «εύκολο» γκολ, παρά τις πολλές ευκαιρίες που δημιουργεί.

«Όπως στο προηγούμενο ματς του πρωταθλήματος, δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες αλλά το γκολ δεν ερχόταν. Συμβαίνει αυτό, αλλά είναι κάτι που δουλεύουμε για να βελτιώσουμε. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να επιμένουμε, όπως απόψε (σ.σ. Πέμπτη 22/10) που είχαμε απέναντί μας μία ομάδα με ποιότητα και δυνατή, η οποία μας δυσκόλεψε αρκετά, αλλά καταφέραμε να φτάσουμε πολλές φορές στο τέρμα της, όχι όμως και να σκοράρουμε νωρίτερα. Πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε και να συνεχίσουμε να δημιουργούμε μέχρι να πετύχουμε το στόχο μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βάσκος τεχνικός στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου.

Κοιτώντας τους αριθμούς στην αναμέτρηση κόντρα στη Σπάρτα Πράγας, γίνεται αντιληπτό το ζήτημα που αναφέρεται ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ.

Οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν συνολικά σε 23 (!) τελικές προσπάθειες προς την εστία των Τσέχων, όμως μόλις τρεις εξ αυτών κατάφεραν να βρουν εστία. Παρ’ όλα αυτά, ο Ολυμπιακός ευτύχησε να βρει το γκολ που αναζητούσε σε μία εξ αυτών. Χωρίς αυτό, βέβαια, να σημαίνει πως δεν έχει ήδη «χτυπήσει» το… καμπανάκι στην πλευρά των Πειραιωτών.

Το συγκεκριμένο κομμάτι είναι κάτι που έχει εντοπιστεί από τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ και τους συνεργάτες του και όπως δήλωσε και ο ίδιος «δουλεύεται» σε καθημερινή βάση.