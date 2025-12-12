Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ επέστρεψε σε ένα μέρος, όπου αγαπήθηκε όσο λίγοι. «Έκανε τα πάντα για να κερδίσει ο ΠΑΟΚ», αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό!

Ο ΠΑΟΚ επιστρέφει από την «αποστολή» του στη Βουλγαρία με έναν βαθμό στο… σακούλι του.

Αν και βρέθηκε να κερδίζει στο δεύτερο ημίχρονο τη Λουντογκόρετς (11/12, 3-3) δέχτηκε την ανατροπή και εν τέλει είχε για «ήρωα» τον Ανέστη Μύθου.

Ωστόσο, αν πρέπει να μιλήσουμε για τον -ίσως- κορυφαίο ποδοσφαιριστή της αναμέτρησης θα ήταν άδικο να μην αναφέρουμε τον Κίριλ Ντεσπόντοφ.

Επέστρεψε σε ένα μέρος, όπου αγαπήθηκε, σκόραρε έδωσε ασίστ και «έκανε τα πάντα για να κερδίσει η ομάδα του»!

Η εκπληκτική εμφάνιση του Ντεσπόντοφ

Στη συνέντευξη Τύπου, πριν το ματς της 5ης αγωνιστικής του Europa League ο Βούλγαρος είχε δεχτεί ερωτήσεις για το «πώς» είναι να επιστρέφει ως αντίπαλος.

Ο ίδιος ήταν απόλυτα ειλικρινής και τόνισε πως όσο ωραία και αν πέρασε τρία χρόνια στη Λουντογκόρετς δεν θα το… σκεφτόταν. Και έτσι έγινε!

Άλλωστε, σύμφωνα με το Sofascore ήταν ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου, ενώ ήταν μία μόνιμη πηγή κινδύνου για τους Βούλγαρους.

Η συνολική του βαθμολογία σταμάτησε στο 9.2! Μόνο από αυτό, καταλαβαίνουμε πως δεν «κοίταξε» πως έπαιζε κόντρα στην πρώην ομάδα του.

Φυσικά, ήταν ο ποδοσφαιριστής που είχε φέρει στα… ίσα το ματς στο πρώτο ημίχρονο, με μία «ζωγραφιά». Όμως, δεν πανηγύρισε, ζητώντας «συγγνώμη». Παράλληλα, ήταν και ο «σερβιτόρος» της ανατροπής του ΠΑΟΚ στο γκολ του Αλεσάντρο Μπιάνκο.

Την ίδια ώρα, είχε 81% ευστοχία στις πάσες του (26/32), με τις 17 εύστοχες να είναι στο αντίπαλο μισό και τις πέντε από αυτές να είναι «κλειδιά»!

Επίσης, είχε μία επιτυχημένη ντρίπλα σε τρεις προσπάθειες, ενώ κέρδισε τις 3/7 μονομαχίες που έδωσε!

Κι όλα αυτά, σε 49 επαφές, για μία εξαιρετική εμφάνιση, κάνοντας πράξη τα όσα είχε δηλώσει πριν τη έναρξη του ματς.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Κίριλ Ντεσπόντοφ πριν το Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ:

«Πρώτα από όλα δεν ξέρω αν είμαι θρύλος αυτής της ομάδας. Ήμουν τρία χρόνια εδώ, είναι ωραίο που γυρίζω.

Κερδίσαμε πολλούς τίτλους εδώ, είχαμε ωραίες στιγμές και κάναμε πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη. Περπατήσαμε με τον προπονητή στο γήπεδο μέσα, του εξήγησα κάποια πράγματα για το γήπεδο. Παρόλα αυτά είμαι στον ΠΑΟΚ και τα πράγματα είναι διαφορετικά, θα κάνω τα πάντα για να νικήσει η ομάδα μου».