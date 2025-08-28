Ο ΠΑΟΚ απομάκρυνε από νωρίς το άγχος, έκανε το 2-0 κόντρα στη Ριέκα και έφερε… τούμπα το ζευγάρι!

Ο ΠΑΟΚ βρήκε από νωρίς γκολ στην Τούμπα κόντρα στη Ριέκα, για να φέρει ισορροπία στο ζευγάρι των Play Offs του Europa League. Όμως, δεν έμεινε εκεί και έφερε τα πάντα… τούμπα!

Στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Ζίβκοβιτς εκτέλεσε κόρνερ και έστειλε την μπάλα στο κεφάλι του Μεϊτέ.

Ο χαφ του ΠΑΟΚ πήρε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι, βρήκε δίχτυα και απομάκρυνε το άγχος εν όψει της συνέχειας του παιχνιδιού.

Λίγο αργότερα, στο 25′, ο Κωνσταντέλιας με απίθανη ατομική ενέργεια από αριστερά, τελείωσε ιδανικά τη φάση και έβαλε τον «Δικέφαλο του Βορρά» σε θέση οδηγού!