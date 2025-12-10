Τι έχει ξεχωρίσει ο Ραζβάν Λουτσέσκου από τη Λουντογκόρετς και γιατί «μοιάζει» στον τρόπο παιχνιδιού της με τον ΠΑΟΚ;

O ΠΑΟΚ έχει ταξιδέψει στη Βουλγαρία για την 6η αγωνιστική του Europa League και το ματς με τη Λουντογκόρετς (11/12, 19:45)!

Με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να αντιμετωπίζει μία ομάδα που γνωρίζει πολύ καλά ο Ραζβάν Λουτσέσκου όπως τόνισε. Ποια είναι τα στοιχεία που έχει «σημειώσει» ο Ρουμάνος τεχνικός;

Ο Ρουμάνος τεχνικός ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου, πως από τη Λουντογκόρετς έχει «ξεχωρίσει» πως είναι μια ομάδα που θέλει να έχει την κατοχή και τον έλεγχο του παιχνιδιού.

Γεγονός, που φέρνει και μία «ομοιότητα», καθώς όπως είπε και ο προπονητής του ΠΑΟΚ και στους Θεσσαλονικείς αρέσει αυτός ο τρόπος παιχνιδιού.

Αναλυτικά, τι είπε ο Ραζβάν Λουτσέσκου:

«Είναι το πιο σημαντικό για σήμερα και αύριο. Δεν είναι το πιο σημαντικό. Μετά ακολουθούν παιχνίδια για την Ελλάδα. Στο ποδόσφαιρο το επόμενο παιχνίδι είναι πιο σημαντικό από το άλλο αλλά κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό. Από τη μεριά μας δεν είναι σωστό να κάνουμε υπολογισμούς. Θα δούμε τι θα συμβεί με αυτό και με τα υπόλοιπα».

Για τα προβλήματα τραυματισμών και πώς πρέπει να τα διαχειριστεί:

«Όταν υπάρχει ροή παιχνιδιών είναι φυσιολογικό να παρουσιάζονται προβλήματα. Είναι δύσκολο να προετοιμάζουμε ενδιάμεσα παιχνίδια με ταξίδια και στα εγχώρια να προετοιμάζουμε ματς, ενώ οι άλλες ομάδες εγχώρια προετοιμάζουν ένα ματς την εβδομάδα. Ταξιδέψαμε με αεροπλάνο, δύο ώρες λεωφορείο.

Μετά γυρνάμε Παρασκευή, το Σάββατο θα ετοιμάσουμε βαλίτσες για την Αθήνα για το ματς με τον Ατρόμητο. Οι παίκτες πρέπει να δώσουν το 100% να είναι ικανοποιημένοι και να βλέπουν το επόμενο. Έχουμε κάποια μικροπροβλήματα που μπορεί να αντιμετωπιστούν και είναι σε φάση επιστροφής σε μικροπροβλήματα. Κάθε φορά κοιτάμε τις καλύτερες λύσεις για το κάθε παιχνίδι».

Για το τι θεωρεί ότι πρέπει να έχει ο ΠΑΟΚ ενόψει του αγώνα με τη Λουντγκόρετς κι αν ο Κίριλ είναι ο καλύτερος βοηθός:

«Δεν χρειάστηκε να μου πει κάτι, γνωρίζω τα πάντα για τη Λουντογκόρετς. Είναι μια ομάδα που θέλει να έχει την κατοχή και τον έλεγχο του παιχνιδιού. Είναι μια ομάδα που έχει το στάτους, κυριάρχησε στο βουλγαρικό ποδόσφαιρο και τέτοιες ομάδες κυριαρχούν. Μας αρέσει κι εμάς να παίζουμε έτσι και περιμένω ένα ενδιαφέρον παιχνίδι».

Για την σκέψη του για τον Τσάλοφ και τον Μύθου και πώς θα διαχειριστεί τα ματς μέχρι την επιστροφή του Γιακουμάκη:

«Θα είναι όποιος θα είναι. Θέλετε να σας πω ποιος θα παίξει αύριο; Θα πρέπει να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό. Η ομάδα χτίζεται από την πρώτη ημέρα της προετοιμασίας. Προσπαθήσουμε να πείσουμε τους παίκτες ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή θα είναι διαθέσιμοι, διότι μπορεί να υπάρξει πρόβλημα ανά πάσα ώρα και στιγμή.

Τα ντέρμπι έχει πολύ πνευματική προσέγγιση και κατανάλωση ενέργειας, έχουν τεράστιο αντίκτυπο αυτά τα ματς και είναι φυσιολογικό να υπάρξουν προβλήματα. Έτσι πρέπει να υπάρχουν παίκτες από πίσω να καλύψουν το κενό, όντας καλά προπονημένοι. Όλοι πρέπει να περιμένουν την ευκαιρία τους. Σε αυτό το γκρουπ που χτίσαμε έχουμε προσπαθήσει να δουλέψουμε με αυτή τη φιλοδοξία».

Για τη βράβευση στη Ρουμανία ως προπονητής της χρονιάς και το στίγμα του στο ελληνικό ποδόσφαιρο:

«Η αλήθεια είναι ότι δεν θέλω να συζητήσω γι’ αυτό. Μίλησα στην εκδήλωση, ενημερωθήκατε για όσα είπα. Το στίγμα που έχω αφήσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο δεν πρέπει να το πω εγώ. Απλά προσπαθώ να προπονήσω καλά μια ομάδα».

