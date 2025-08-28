Η πιθανή αρχική ενδεκάδα που θα παρατάξει ο Ρουί Βιτόρια στο Σαμσουνσπόρ-Παναθηναϊκός. Ποιοι μοιάζουν σίγουροι, ποιες θέσεις «παίζονται».

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Σαμσουνσπόρ στην Τουρκία (28/08, 20:00), στη μεταξύ τους ρεβάνς για μία θέση στη League Phase του Europa League.

Μετά το 2-1 υπέρ του από το πρώτο ματς στο ΟΑΚΑ, το σύνολο του Ρουί Βιτόρια έχει το προβάδισμα για την πρόκριση. Απομένει ένα ακόμα «βήμα», για να εξασφαλίσει την παρουσία του στη 2η τη τάξει διοργάνωση της UEFA.

Ακόμα και σε περίπτωση αποκλεισμού, δεδομένα θα έχει θέση στο Conference League, ο στόχος, ωστόσο, παραμένει το Europa League.

Στη ρεβάνς με τη Σαμσουνσπόρ, λοιπόν, ο Παναθηναϊκός θέλει να προστατεύσει το προβάδισμά του και αναμένεται να παραταχθεί με τον Ντραγκόφσκι κάτω από τα δοκάρια και τους Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν και Κυριακόπουλο μπροστά του.

Το δεξί άκρο της άμυνας παραμένει ερωτηματικό, με τους Καλάμπρια και Κώτσιρα να διεκδικούν μία θέση. Αν και ο Έλληνας μπακ μοιάζει να έχει το προβάδισμα.

Στον άξονα οι θέσεις μοιάζουν «κλεισμένες», από τους Τσιριβέγια, Τσέριν και Μπακασέτα. Όσον αφορά στην επίθεση, ο Τετέ θα είναι ξανά βασικός, με τον Ιωαννίδη να ξεκινά στην κορυφή και το αριστερό άκρο να «παίζεται» μεταξύ Τζούρισιτς και Πελίστρι.